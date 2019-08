Mit dem "Teledoc" zur Diagnose

Burkhard Keeve

Gransee (MOZ) Abends, wenn die Dämmerung die Konturen verwischt, kommen die Rehe bis dicht ans Krankenhaus Gransee. Es liegt etwas abseits und ist umgeben von Wald. Für die ländlich geprägte Region ist diese Klinik von großer Bedeutung. Jenseits von Oranienburg steht das Haus für eine einfache und schnelle medizinische Versorgung aller Patienten. Dafür ist es wie ein Allrounder möglichst breit aufgestellt (siehe Infokasten). Wer aus dem Norden des Landkreises weite Wege vermeiden will, steuert Gransee an und biegt in den Meseberger Weg. Denn die nächsten Kliniken in Oranienburg und Neuruppin sind von Gransee aus rund 35 Kilometer entfernt, das große Hennigsdorfer Krankenhaus sogar knapp 50 Kilometer.

"Wir haben gar nicht den Anspruch einer Spezialklinik", sagt Dr. Frank Thierfelder, Chefarzt der Inneren in Gransee. "Als kleines Krankenhaus müssen wir sortieren." Das heißt, Notfälle mit Schlaganfall oder Herzinfarkt landen umgehend in der Fachklinik Hennigsdorf. Speziell ist das Granseer Haus trotzdem. Denn beim Sortieren hilft seit Jahresbeginn der "Teledoc". Das ist kein Roboter-Arzt, sondern ein Computerbildschirm und eine extrem hochauflösende Kamera. Sie verbindet medizinische Fachleute miteinander, um sich bei unklaren Krankheitsbildern mit den Diagnosen zu helfen.

Die Funktionsweise ist so schlicht wie gut. Kommt Arzt A in Gransee zum Beispiel bei einem Verdacht auf Herzprobleme wegen unklarer Krankheitssymptome zu keinem schlüssigen Ergebnis, setzt er sich mit Arzt B, einem Kardiologen in der Hennigsdorfer Klinik, in Verbindung. Dieser blickt wenige Augenblick später über den "Teledoc" selbst auf den Patienten auf der Liege im Behandlungszimmer. Über Lautsprecher findet eine Untersuchung statt. "Wir stellen den Kranken so quasi in Hennigsdorf vor", sagt Dr. Thierfelder. Dann wird entschieden: bleiben oder Abtransport nach Hennigsdorf. Selbst Untersuchungen am Auge seien mit der Spezialkamera möglich. Von Hennigsdorf aus könne so nah ans Auge gezoomt werden, dass die Pupille deutlich zu erkennen sei. Zur Demonstration hält Chefarzt Thierfelder, der drei Meter entfernt von der Kamera steht, eine kleine Medikamentenschachtel in der Hand ins Bild und bittet Katrin Degner, leitende Schwester der Rettungsstelle Hennigsdorf, am andere Ende der Leitung, den Namen der Arznei vorzulesen. Sie stellt die Kamera scharf und liest ihn wenig später vor. "Man sieht es dem Gerät nicht an, es hat aber eine super Optik", sagt Dr. Thierfelder.

Die Patienten hätten mit dem "Teledoc" keine Probleme. "Er wird gut akzeptiert", sagt der Mediziner. Sogar zu psychologischen Beratungsgesprächen wird er eingesetzt. "So muss niemand mehr für ein Gespräch extra nach Hennigsdorf und später wieder zurück fahren."

Damit liegen zwei Vorteile für den Einsatz der Tele-Medizin-Technik auf der Hand. Erstens: Weniger Wege bedeuten weniger Kosten durch teils immens teure Krankentransporte. Auch dem Patienten wird weniger zugemutet, die Belastung sinkt. Zweitens: Mehr Fachkompetenz über die zugeschalteten Mediziner in Hennigsdorf, vor allem außerhalb der regulären Krankenhauszeiten wie am Wochenende oder nachts.

Die Technik hat Grenzen

Doch der "Teledoc" hat auch seine Grenzen. So wünschen sich die Granseer Krankenhausärzte eine zusätzlich Leitung mit Fachkollegen in der Oranienburger Klinik. "Zum Beispiel, wenn ein Kind eine Lungenentzündung hat. Da muss man ihm nicht auch nicht den Weg nach Oranienburg zumuten und kann besser alles über den Teledoc abklären", so Thierfelder. Auch die Oranienburger Ärzte hätten gern so einen Computer-Kollegen, um sich mit Hennigsdorf zu vernetzen, sagt der Granseer Mediziner. Noch liegt kein abschließendes Urteil zum Teledoc vor. Immerhin wurde für Gransee die halbjährige Pilotphase um sechs Monate verlängert. Erst Ende des Jahres wissen die Mediziner, ob die Wirtschaftlichkeit der teuren Technik nicht im Wege steht. Es gibt noch einen weiteren, markanten Nachteil der hochauflösenden Optik. Mit der Kamera kann niemand am andere Ende der Leitung den Patienten anfassen, riechen, mit dem Hämmerchen zum Reflexeprüfen ans Knie klopfen – eben über alle Sinne den Kranken erfassen. So weit geht die Technik dann doch nicht.

Immerhin: Der Kamera-Mediziner wird von den Ärzten und auch von den vielen älteren Patienten in Gransee akzeptiert. Digitale Medizin ist längst angekommen. Zum Beispiel das fahrbare Computersystem bei der Visite oder Laborwerte, die im zentralen Klinikinformationssystem landen, auf das alle drei Standorte der Oberhavel-Kliniken zugreifen können. Genauso sind Röntgenbilder als Film Schnee von gestern. Auch hier arbeitet die Klinik digital. Auf einem Spezialbildschirm können die Radiologen in Gransee die Bilder mit anderen Kollegen auswerten. Ganz egal, ob draußen in aller ländlicher Abgeschiedenheit die Rehe äsen.