Theaterschiff Potsdam und Traumschüff ankern am Salzhofufer

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Gleich doppelt Kultur zu Wasser wird in dieser Woche am Salzhofufer geboten. Sowohl das "Traumschüff" als auch das Theaterschiff Potsdam gehen für mehrere Tage vor Anker und wollen mit Theater, Gesang- und Filmvorführungen die Brandenburger auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Dabei will das Theaterschiff Potsdam einen Beitrag für ein weltoffenes und tolerantes Brandenburg leisten. Gezeigt wird, bevor das Schiff Brandenburg Richtung Rathenow verlässt, heute um 18 Uhr das Stück "Der alte Mann und die Zeit", bei dem es für den Havelschiffer Horst Rüder um die Frage geht, was der Einzelne tun kann, damit der Traum von einem friedlichen, respekt- und würdevollen Miteinander in Europa weitergelebt wird. Im Anschluss kann miteinander ins Gespräch gekommen werden.

Den Austausch untereinander fördern, will auch das Traumschüff, die erste gemeinnützige Theatergenossenschafft Deutschlands. Sie versteht sich als Plattform für Begegnung und ist in dieser Mission schon seit Mai als Wandertheater auf der Havel unterwegs. In unterschiedlichen Städten informiert die Traumschüff-Crew auf Katamaron "Genossin Rosi" deshalb über die Anliegen und Bedürfnisse des ländlichen Raums. Gezeigt wurde unter anderem am Freitag um 19 Uhr das Stück "Bibergeil", das Heimat, Macht, Natur und das Leben mit dem Biber vereint. Am Samstag Samstag, 17. August,wird ab 19 Uhr zudem das Stück "Hinter den Fenstern" präsentiert.

Wer das Traumschüff verpasst: von Donnerstag, 29. August, bis Sonntag, 1. September, macht die Crew am Plauer Bornufer Station.