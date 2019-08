Rapper Macklemore ist jetzt Miteigentümer eines Fußballclubs

DPA

Washington (dpa) US-Rapper Macklemore (36, "The Heist") ist bei den Seattle Sounders als Investor eingestiegen. Das bestätigten der Fußballclub aus der nordamerikanischen Profiliga MLS auf seiner Homepage - und der Musiker auf Instagram.

Dort schrieb Macklemore, der mit bürgerlichen Namen Ben Haggerty heißt, am Donnerstag (Ortszeit): "Von einem Sportfan zum Clubbesitzer!? So geehrt, den Sounders-FC-Eigentümern beizutreten. Dank an alle hinter den Kulissen, die dies möglich machten."

Neben dem Hip-Hop-Musiker gibt es zehn weitere neue Mitbesitzer, unter anderem der US-Football-Star Russell Wilson und dessen Ehefrau, R&B-Sängerin Ciara. Wilson twitterte: "Ciara und ich sind begeistert, dass wir Teambesitzer bei den Seattle Sounders sind, einem der besten Fußballteams der Welt."

Macklemore ist derzeit auf Konzert-Tournee in Europa und veröffentlichte seinen neuen Song "Shadow".