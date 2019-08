Sommer, Sonne, KCH

Erhard Herrmann

Brandenburg Der 11.11 ist zwar noch in weiter Ferne, die Havelnarren feierten aber vergangene Wochenende aber trotzdem. Sie hatten zum traditionellen Sommerfest im Havelnarren-Hauptquartier auf dem Gelände der ehemaligen Rolandkaserne geladen. Auf 650 qm haben sich die 175 Havelnarren hier ein wahres Narrenparadies geschaffen, von dem sich die zahlreichen Gäste und Gönner des Vereins bei Rundgängen durch die Räume überzeugen konnten. Für alle Aktiven und Freunde des Vereins war ein gelungenes Fest, denn die Stimmung war wie immer super. Leckeres vom Grill, ein kühles Bier vom Fass für die Erwachsenen. Aber auch ein rundum tolles Programm für die Kinder und Jugendlichen des Vereins und natürlich einfach mal drauflos tanzen ohne Formation, sorgten für beste Laune bei allen Beteiligten. Mit neuen Ideen will man Publikum anlocken und hat erstmals einen Flohmarkt mitintegriert. Dennoch stand das "Sich selbst feiern" im Mittelpunkt. Gründe dafür gibt es zu genüge. Der KCH steht heute für erstklassige Unterhaltung bei traditionellem Sitzungskarneval, modernen Showveranstaltungen und bei Firmenfeiern oder Stadtteilfesten. Über 3000 Zuschauer besuchen im Schnitt die mindestens 10 Veranstaltungen der Havelnarren pro Saison. Deshalb heißt es bei den Havelnarren "nach der Saison ist vor der Saison". "Die Vorbereitungen laufen natürlich schon. Bereits 14 Tage nach dem Saisonende ging es mit dem Training für die Tanzgarden los", so der KCH-Vize und Minister für Gesundheit und Gelenke, Matthias Pichelbauer. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Der Verein freut sich über alle, die tanzbegeistert sind, die Spaß an Geselligkeit haben und gerne das Bühnenleben vor und hinter den Kulissen kennenlernen möchten.