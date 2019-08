Schüler engagieren sich für saubere WCs

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Händewaschen, Abspülen, Bürste benutzen, Tücher wohl dosieren und nach dem Hände trocknen in den Eimer werfen. Kontrollblick zurück – alles paletti. Nicht allen Kindern im Grundschulalter ist der Ablauf in die Routine übergegangen, andere experimentieren, wieder andere gefallen sich vielleicht gerade in der Verweigerung. Schließlich ist man am stillen Örtchen halbwegs unbeobachtet. Manche werden sich an die Schulklos ihrer Jugend erinnern, Schmutz, Geruch, kleine Verwüstungen. Viele Kinder finden das eklig, einigen kostet es sogar Überwindung, dort hinzugehen.

Eigeninitiative von Schülern

Schüler der Grundschule im Rosenpark sind das Thema "Toilettensauberkeit" jetzt frontal angegangen. Denn obwohl täglich jemand putzt, waren auch sie nicht zufrieden, wie es da aussah. "Meine Kinder wollten nicht mehr die Toilette besuchen und haben oft ausgehalten, bis sie zu Hause waren", sagte eine Elternvertreterin. Die Schüler – vor den Ferien waren sie in den vierten, fünften und sechsten Klassen – haben sich seit April mit der Schulhygiene auseinandergesetzt. Herausgekommen ist dabei in einem längeren Gesprächs- und Beteiligungsprozess eine Serie selbst gestalteter Aufkleber. Am Dienstag morgen haben die Klassensprecher Linn und Jeremy, beide 11 Jahre alt, die Hinweisschilder in die Mädchen- und Jungentoiletten geklebt. Die bunten Piktogramme beruhen auf im Prozess entwickelter Hausregeln, die in der Klassenkonferenz zusammengetragen wurden. Zu sehen sind auf den teilweise recht phantasievollen Bildchen sprechende Mülleimer, lächelnde Toilettenpapierrollen, Männchen, die die Spülung bedienen und so weiter und so fort.

Kerstin Missal, beratende Lehrerin der Schülerkonferenz, hat die Kinder bei ihrer Arbeit begleitet. "Die Schüler haben bei diesem Thema viel Eigeninitiative gezeigt, angefangen von der ursprünglichen Ideensammlung bis hin zur künstlerischen Gestaltung der Aufkleber", erzählt die Lehrerin. "Schließlich haben wir uns dann wieder in einer Klassenkonferenz getroffen und aus einem großen Stapel von Bildern ausgewählt, die die Schüler gezeichnet hatten", erzählt Klassensprecher Jeremy. Wer ein Motiv gut fand, konnte einen Stern darauf legen, später wurde gezählt, so erklärte er die Methode.

Typischer Beteiligungsprozess

Auch Jugendkoordinator Michel Seifert war beim Kleben dabei. Er ist mit dafür verantwortlich, die Werneuchener Schüler und Kita-Kinder, in den sie betreffenden Belangen angemessen zu beteiligen. Die "Toilettenfrage" war für ihn ein idealtypisches Beispiel für so einen Prozess: "Es geht darum, dass die Kinder lernen, ihr Probleme selbst zu lösen. Das stärkt ihre Eigenverantwortung." Die Schüler formulierten Regeln und gestalteten Motive für die Toilettenbeschilderung selbst. So ist es wahrscheinlicher, dass diese auch von Kindern verstanden und angenommen werden, so die Hoffnung von Jugendförderer Seifert. Die Stadtkasse Werneuchen hält auch ein Budget für derartige Beteiligungsprozesse bereit, der finanzielle Aufwand für die Aufkleber war aber zum Glück sehr gering. Grafikerin Mandy Pieper aus der Elternschaft hatte geholfen, die Motive der Kinder als Aufkleber umzusetzen. Bald steht in der Grundschule im Rosenpark die nächste Beteiligung auf der Tagesordnung: Eine Änderung der Hausordnung steht an. Auch dabei sollen wieder möglichst viele Kinder eingebunden werden.