Wasser-Schlachten auf dem Beetzsee

Erhard Herrmann

Brandenburg Spritzendes Wasser, wirbelnde Paddel, wendige Boote und ein fliegender Ball: Das ist Kanupolo, das Mannschaftsspiel des Kanusports. Auf dem Beetzsee wurden am vergangenen Wochen die deutschen Meisterschaften dieses außergewöhnlichen Sports ausgetragen.

Die Spieler sitzen dabei in kleinen, wendigen Kanus und versuchen den Ball innerhalb von 2 x 10 Minuten mit der Hand oder mit dem Paddel in das gegnerische Tor zu befördern. Für einen Angriff haben die Teams nur 60 Sekunden Zeit. "Es ist ein schneller Ballsport und lässt sich grob als eine Mischung aus Wasserball, Basketball und Rugby im Kajak beschreiben. Da lohnt es sich zu zusehen", so der Regattastreckenchef Uwe Philipp.

Denn dabei geht es nicht zimperlich zu, die Zuschauer erleben Wasser-Action pur. Eine Schutzausrüstung ist dringend nötig. Körperkontakt ist zwar verboten lässt sich aber nicht vermeiden, ein schmerzhafter Paddelschlag auf die Hand keine Seltenheit, die Kanus kollidieren und zu guter Letzt darf man den ballführenden Kontrahenten zum Kentern bringen. Obwohl die Sportart ziemlich kräftezehrend ist, war es nichts mit Ausschlafen. Bereits um 7.30 Uhr begannen die ersten Wasserschlachten. Die letzten Sportler stiegen erst gegen 20.00 Uhr aus ihrem Kanu. Kanupolo gehört zwar noch nicht zum olympischen Programm, erfolgreich sind die Deutschen in dieser Sportart trotzdem: Fünf EM-Titel haben die Männer schon geholt, die Frauen sind mit sieben Europameisterschaften und fünf WM-Triumphen sogar noch erfolgreicher. Eine Sportart, die aufgrund ihrer Action und Erfolge immer mehr Anhänger findet. Kein Wunder also, dass mehr als 100 Mannschaften aus der gesamten Bundesrepublik zum Beetzsee angereist sind. Etwa 1.100 Aktive aus 43 Vereinen kämpften um die Meisterehren.

Zusätzlich zur Bundesliga spielen auch die Nachwuchsklassen der U14, U16 und U21 um den Titel. Außerdem waren noch die unteren Ligen der Damen und Herren aktiv. Die Damen vom Alster Canoe Club wurden erneut deutsche Meister in dieser Sportart. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag in der Finalserie "best of three" 4:3 und 2:1 gegen den KCNW Berlin durch. Die Kanupolo-Herren der Wassersportfreunde Liblar 1960 e. V. verteidigten ebenfalls ihren Titel bei Deutschen Meisterschaften. Sie setzten sich in den Finalspielen mit 6:2 und 4:3 gegen den 1. Meiderischer Kanu-Club Duisburg durch.

Alle weiteren Ergebnisse uns Platzierungen unter https://bundesliga.kanupolo.de