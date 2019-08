Erinnern an die Opfer und deren Werte

Silvia Passow

Schönwalde-Glien Ab und an kommen Besucher hier her, auf das Stück Wiese zwischen Schönwalde und Berlin. Die Lichtung ist umgeben von Wald, meist kann man hier, wenn gerade mal kein Motor brummt, die Vögel zwitschern hören. Am Dienstag hatten sich auf der kleinen Lichtung viele Menschen eingefunden, Kränze lagen bereit, ein Pult wurde aufgebaut. Zwischen all den Leuten steht ein Herr, in zünftigen Jagdmannsgrün gekleidet, eine Feder schmückt den Hut. Er blickt schweigend auf einen der Kränze. Der Blick entrückt, seine Begleiterin hält Abstand, als wisse sie, die Erinnerung, die Trauer, sie brauchen Raum.

Es ist früh am Morgen des 16. Februar 1977. Der achtzehnjährige Dietmar Schwietzer hat sich für seine Flucht in den Westen gut vorbereitet. So kann es in der "Chronik der Mauer" nachgelesen werden. Er hat seine Papiere dabei, 110 Ost-Mark, sein Erspartes. Es ist kalt an jenem Morgen, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Den Niederneuendorfer Kanal hat er bereits überquert, kriecht hinter der Brücke durch die Grenzanlagen. Er hat einen Feldstecher dabei, liegt auf der gefrorenen Erde, hält Ausschau. Kurz nach 7 Uhr am Morgen lässt er den sogenannten Hinterlandzaun hinter sich, überwindet eine Hundelaufanlage und einen Signalzaun. Hier löst der Alarm aus. 30 Meter trennen Schwietzer noch von der Sperrmauer, da wird der junge Mann von zwei Türmen unter Beschuss genommen. Wenige Meter vor der Grenzmauer treffen ihn die tödlichen Kugeln, es wurden insgesamt 91 Schüsse auf den jungen Mann abgegeben. Dietmar Schwietzer starb mit achtzehn Jahren als er in die Freiheit wollte. Die Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) wird in ihrer Rede von den Wünschen, Träumen und Hoffnungen reden, die Menschen an dieser Stelle veranlassten, ihr Leben zu riskieren.

"Ich war damals hier. Wir haben die Patronenhülsen aufgesammelt", sagt Hans-Joachim Gillmeister. Der Mann in der Tracht des Jägers war damals Forstoberamtsrat und im Spandauer Forst, im Berliner Westteil, tätig. "Sie haben 91 Schüsse abgegeben", sagt er leise. Die Mauer, hier an dieser Stelle, er kennt sie gut. Anlässlich des gemeinsamen Gedenkens der Opfer hat man heute, zusätzlich zu den Gedenktafeln und dem Originalmauerstück, Fotos an eines jener Drahtgestelle aufgehängt, wie sie den Havelkanal damals "sicherten". Einige dieser Fotos hat Gillmeister aufgenommen. Damit brachte er sich in Lebensgefahr.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war Dienstag zum Gedenken nach Schönwalde gekommen. Britta Stark war da, Maria Nooke, die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Abgeordnete aus den Gemeinden, dem Land und Uwe Feiler (CDU) als Abgeordneter im Bundestag. Helmut Kleebank (SPD), Bezirksbürgermeister aus Berlin-Spandau, war nicht zum ersten Mal zur Kranzniederlegung in seiner Nachbargemeinde. Der Schönwalder Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) erinnerte in seiner Rede, an Dietmar Schwietzer und all die anderen etwa 200 Opfer, die ihre Flucht an der Berliner Mauer mit dem Leben bezahlten. Und an all die Kinder, die in der Spree ertranken, weil niemand sie zu retten wagte, wie kürzlich in diversen Medien berichtet wurde. Britta Stark. "Menschen können Grenzen überwinden", sagt sie und mahnt, die Demokratie müsse weiterhin verteidigt werden. Der Ministerpräsident mahnt, weder die Opfer, noch ihre Werte, zu vergessen. Er erinnert an die Mauer als Folge des zweiten Weltkrieges. "Nationalismus und Populismus haben nur Leid über Europa gebracht", sagt er.

Rechtzeitig zu den Feierlichkeiten zurückgekehrt war das Ehepaar Oehme von einer dreitägigen Fahrradtour auf dem Mauerradweg. Gemeinsam mit Vertretern der Partnergemeinden waren sie die 188 Kilometer abgefahren. Die Tour der fünf Partnergemeinden und den Schönwaldern fand bereits zum dritten Mal statt.

Muggensturm ist eine der Partnergemeinde von Schönwalde Deren Bürgermeister, Dietmar Späth, wieß daraufhin, dass wieder Mauern gebaut werden - in den USA und Israel - sowohl in den Köpfen und als auch aus Stein. Beifall bekam Piotr Palczynski, stellvertretender Bürgermeister der polnischen Stadt Wagrowiec, als er die Wichtigkeit Europas betonte.