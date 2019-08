Festnahmen nach Einbruch in Veltener Restaurant

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Nach dem Einbruch in das Veltener Restaurant "Zur Scharfen Kurve" hat die Polizei am Mittwochabend zwei Verdächtige gefasst.

Wie Polizsprecher Felix Kluge am Donnerstag berichtete, handelt es sich dabei um einen 31-jährigen Mann aus Kremmen und einen 32-jährigen Veltener. Die beiden Verdächtigen konnte die Polizei nach einem Zeugenhinweis vorläufig festnehmen. Der Zeuge hatte bereits in der Nacht zu Mittwoch, als in dem Restaurant Fenster aufgebelt und Räume durchsucht worden waren, zwei Männer und einen Mercedes Vito vom Tatort flüchten sehen. Am Mittwochabend entdeckte er den Transporter erneut am Veltener Markt und alarmierte die Polizei, die daraufhin die zwei Verdächtigen stellte. Die weiteren Ermittlungen der Kripo laufen.