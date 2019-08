Alte Hits mit neuem Sound

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Dass man ganz unerwartet zum Rekordhalter werden kann, verriet Oliver Petszokat – besser bekannt als Oli P. – , den gut 300 Fans, die am Mittwochabend in die Sankt-Annen-Galerie gekommen waren, um den Sänger und Schauspieler live zu erleben. Erst vergangenen Sonntag hatte er in Köln sein neues Album "Alles Gute" vorgestellt – samt Autogrammstunde, die am Ende ganze sechs Stunden dauerte. Neuer Weltrekord! "Mal gucken wie lange wir heute machen, Wie lange habt ihr hier heute auf?", witzelte Petszokat, der seine gute Laune mit dem ersten Song "Lass die Sonne in dein Herz" sogleich auf die Fans übertrug. Ein Cover, des Grand-Prix-Liedes mit dem "Wind" 1987 für Deutschland starteten. Denn wirklich ‚neu’ ist auf dem Album nichts.

Vielmehr sind deutsche Klassiker wie "Kleine Taschenlampe brenn" oder Heinz Rudolf Kunzes "Dein ist mein ganzes Herz" zu finden. Dazu gesellen sich Lieder aus den 2000ern wie Yvonne Catterfelds Hit "Für dich" und Peter Maffays Song "Über sieben Brücken musst du gehen", den schon Xavier Naidoo und Roland Kaiser neu interpretierten.

Letzter war es laut Petzokat auch, der ihn in der Idee, Schlagerversionen neu aufzulegen, bestärkte. "Ich hatte das Album halb fertig als ich Roland Kaisers Lied ‚Lieb mich ein letztes Mal’ in einer TV-Show sang. Er teilte er mir daraufhin super positives Feedback mit und so habe ich mich entschieden, alle meine Lieblingslieder aufs Album zu packen", erklärte der 41-Jährige.

Der Titel "Alles Gute" ist damit gleich doppelt interpretierbar: zum einen als all die guten Lieder, die auf dem Album zusammenkommen. Zum anderen als Glückwunsch, denn sein erster Hit "Flugzeuge im Bauch" – schon damals ein Cover des Grönemeyer Song – feierte vergangenes Jahr 20.-jähriges Jubiläum. Ein guter Zeitpunkt, für eine Neuauflage des Songs, die Oli P. bei seinem Auftritt ebenfalls präsentierte.

"Ich finde die neuen Songs klasse, bin aber schon Fan, seitdem er bei ‚Gute Zeiten-Schlechte Zeiten’ war", verriet Martina Sommer, der es – wie vielen – an diesem Tag gelang, ein Selfie mit ihrem Star zu ergattern. Denn ganz Fan-nah nahm sich Petzkat auch in Brandenburg Zeit für Autos und Autogramme bis der letzte Fan glücklich nach Hause ging.