Mordprozess: Emilys Stiefmutter schweigt vor Gericht

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum heutigen Auftakt des Mordprozesses gegen die Stiefmutter der kleinen Emily aus Eberswalde hat Carola G. die Aussage zunächst verweigert.

Ihr Anwalt Bernd Hohmann kündigte in der Verhandlung vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) jedoch an, dass sich die Angeklagte zu einem späteren Zeitpunkt umfassend äußern werde. Der Prozess wurde deshalb nach Verlesung der Anklageschrift unterbrochen.

Am Montag soll es weitergehen. Dann ist der bereits wegen Mordes verurteilte leibliche Vater des getöteten Mädchens als Zeuge geladen. Der Richterspruch gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig. Deshalb bleibt abzuwarten, inwieweit sich Angelo S. äußern wird.

Staatsanwalt Jochen Westphal wirft der Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen durch Unterlassen vor. Sie habe die damals zwei Jahre alte Emily im Jahre 2017 gequält sowie auf rohe Art misshandelt und vernachlässigt.

Ferner habe sie die Todesgefahr, in der das Kind schwebte, erkannt, aber nichts zu seiner Rettung unternommen. "Der drohende Tod von Emily war der Angeklagten gleichgültig. Ihr ging es nur darum, das gemeinsame Leben mit Angelo S. und ihren vier leiblichen Kindern weiterführen zu können", sagte Westphal. Hätte sie für die maßgeblich vom Vater misshandelte Emily Hilfe geholt, wäre dieses gemeinsame Leben wohl vorbei gewesen, denn dann hätte sich Angelo S. für seine Taten verantworten müssen. Aber Emily hätte überlebt.

Staatsanwalt Westphal, bereits Vertreter der Anklage im Verfahren gegen Angelo S., erinnerte bei Verlesung der Anklageschrift noch einmal an das monatelange Martyrium, das Emily erleiden musste, weil ihr Vater keine Gefühle für sie gehabt habe und sie als Störfaktor empfunden habe. So habe er sie zunächst über Wochen nachts ans Bett gefesselt, weil er seine Ruhe wollte. Er habe die Ernährung und die sozialen Kontakte des ursprünglich kerngesunden Kindes immer mehr eingeschränkt. Schließlich habe sie ihr Zimmer gar nicht mehr verlassen dürfen. Spätestens im Sommer 2017 hätten die schweren körperlichen Misshandlungen begonnen, in deren Folge das Mädchen laut Gerichtsmedizin mehrere Hirnblutungen erlitt. Anfang Oktober 2017 wurde Emily abgemagert und mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte konnten sie nicht mehr retten. Ein halbes Jahr später starb das Kind in einem Pflegeheim.

Der Staatsanwalt stellte am Rande der Verhandlung klar, dass es keine Absprachen mit der Angeklagten gebe, die ihr Strafmilderung bescheren könnten. Zwar habe es vor längerer Zeit Gespräche darüber gegeben für den Fall, dass sie umfassend aussagt und damit bei den Ermittlungen gegen Angelo S. hilft. Das sei aber nicht im erforderlichen Umfang geschehen, betonte Westphal.