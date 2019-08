Rennradler flüchtet von Unfall mit 12-Jährigem

MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Nach mehr als zehn Tagen ist ein Rennradfahrer noch immer nicht identifiziert worden, der am Nachmittag des 5. August gegen 15.55 Uhr mit einem 12-jährigen Jungen mit Fahrrad auf dem Fußweg von der Petershagener Straße in Richtung Tasdorfer Straße kollidiert war. Der mann fuhr damals ein schwarz lackiertes Rennrad und war wohl kurz vor dem Unfall ins Schlingern geraten. Dabei zog sich der 12-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rennradfahrer stürzte auch, stand aber wieder auf und entfernte sich in Richtung Petershagener Straße. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der Unfallflucht.

Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland bitten Zeugen um sachdienstliche Hinweise zum Tatverdächtigen unter der Rufnummer 03341 3300 oder per Internetwache www.polizei.brandenburg.de.