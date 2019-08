"Wir müssen anfangen"

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Als Schulen im ländlichen Raum sehen wir uns ganz besonders auch dem Thema ,Bewahrung der Schöpfung’ verpflichtet und so haben wir das neue Schuljahr unter das Motto der Bildung für Nachhaltigkeit gestellt", erklärte Annette Hollitzer-Bennör, Leiterin der Evangelischen Johanniter-Schulen, am Dienstagnachmittag zu Beginn der Diskussionsveranstaltung der Michael-Succow-Stiftung. Diese stand unter dem (Film)Titel "Lüdersdorf darf nicht sterben! – Drängende Zukunftsprobleme für eine alte Kulturlandschaft in Märkisch-Oderland: Wriezener Höhe" und hatte Publikum aus der ganz Märkisch-Oderland und teils darüber hinaus in die Aula der Bildungseinrichtung gelockt.

Beifall für den Film

Nach Grußworten der Präsidentin des Kreistages Bettina Fortunato (Linke) und des Wriezener Bürgermeisters Karsten Ilm (CDU) sprach dann aber der Mann, der der Grund des großen Interesses war: Michael Succow, 1941 als Sohn eines Landwirts in Lüdersdorf geboren, Biologe und Agrarwissenschaftler, 1990 für einige Monate Stellvertreter des Ministers für Natur-, Umweltschutz und Wasserwirtschaft der DDR, später Berater des brandenburgischen Umweltministers Matthias Platzeck sowie Leiter des Aufbaustabs der Landesanstalt für Großschutzgebiete und unter anderem ausgezeichnet mit dem Right Livelihood Award, der häufig als Alternativer Nobelpreis bezeichnet wird. Er sei unsicher gewesen, auf welche Resonanz die Veranstaltung an einem so schönen Tag, noch dazu mitten in der Ernte, stoßen würde, erklärte Succow und auch, dass er trotz des provokanten Titels nicht Zwietracht und Zweifel säen wolle. "Wir haben wahnsinnig viel zu tun und nicht mehr viel Zeit, vernünftig zu werden."

Er verwies zudem auf ein konstruktives Treffen mit Vertretern der Lindhorst-Gruppe, die einen Standort in Schulzendorf hat, das wie Lüdersdorf seit 2003 Ortsteil von Wriezen ist. Er sprach in dem Zusammenhang davon, dass der Anfang gemacht sei, um "unsere Heimat, Brandenburg, Deutschland und die Welt enkeltauglich zu machen."

Den Film, der – wie es im Nachhinein hieß – umgehend auf der Internetseite der Stiftung eingebunden werden sollte, bezeichnete Michael Succow als "drängend notwendig". Er gehöre wohl der letzten Generation an, die noch die Bauernwirtschaft erlebt habe. Zu denken gebe ihm vor allem der inzwischen eingetretene Verlust der Fruchtbarkeit der Böden. Dabei handele es sich nicht um eine Natur-, sondern eine von Menschen gemachte Katastrophe. "Wir stoßen an die Grenzen unserer Wachstumsgesellschaft."

War der Film noch mit längerem Beifall bedacht worden, so blieb die von Stefan Löchtefeld moderierte Podiumsdiskussion mit Hans-Georg von der Marwitz, Johanniter-Ritter, Landwirt und CDU-Bundestagsabgeordneter, Axel Vogel, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag, Heiner Groß, Leiter Landwirtschaft der Lindhorst-Gruppe, Jens Petermann, Betriebsleiter der Produktivgesellschaft Dannenberg, Friedhelm Zapf als Anwohner aus Frankenfelde und Mitglied der Schulkonferenz, Hartmut Kretschmer vom Naturschutzbund Brandenburg sowie Michael Succow dann aber doch hinter den Erwartungen zurück. Die Statements gerieten zum Teil zu lang, ohne das Löchtefeld eingriff oder nachhakte. So hieß es bei Heiner Groß aus dem Publikum irgendwann "Es reicht!", wobei seine Ankündigung "Wir haben einiges vor" und sein Beispiel Rinder-Weidehaltung durchaus auf offene Ohren stieß.

Publikum fühlt sich beschränkt

Anwesende Landwirte hätten offenbar gern das von Hans-Georg von der Marwitz angerissene Thema der Agrarprämien vertieft. Letztlich blieben aber nur 30 Minuten für Fragen aus dem Publikum und so kam zunehmend Unmut auf, als die Fragenden durch den Moderator auf drei, vier beziehungsweise noch weniger Sätze beschränkt wurden. Im Gedächtnis geblieben sein dürften die Worte einer Mutter von zwei kleinen Kindern, die nach eigenen Angaben sehr viel liest, darunter auch den Bericht des Weltklimarats. "Wir stehen vor der Katastrophe", sagte die Frau und forderte die Anwesenden auf, sich anzuschauen, was es an Lösungsansätzen gibt. "Wir haben keine Zeit mehr, uns aufzuhalten mit Diskussionen. Wir müssen anfangen." Gemeint, so machte sie deutlich, war jeder Einzelne, egal ob er sich für "zero waste" (ohne Müll) oder Fahrradfahren entscheidet.

Info:www.succow-stiftung.de