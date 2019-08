Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Bevor am Dienstag der Kulturwahltalk der Kulturpolitischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg im Alten Gymnasium in Neuruppin beginnen konnte, machte Moderator Stephan Abarbanell der Stadt erst ein Kompliment: Es sei großartig, vielfältig und intelligent, wie die Stadt den 200. Geburtstag von Theodor Fontane begehe, so der rbb-Kulturchef. "Aber nicht weitersagen", scherzte er. Die Macher des Fontanejahres hätten ihn überrascht, da er sich nicht habe vorstellen können, wie dieses Jahr dramaturgisch durchzuhalten sei. "Das trägt nicht." Doch Neuruppin habe ihn eines besseren belehrt.

Doch was wird sein, wenn Fontane verzogen ist, stellte Abarbanell die erste Frage an die Politiker, davon drei Direktkandidaten für den Wahlkreis III. Die BVB/Freien Wähler hatten kurzfristig abgesagt, die Linke war nicht erschienen und die AfD hatte nicht auf die Einladung reagiert. So bekam Prof. Dr. Ulrike Liedtke (SPD) die Gelegenheit, als erste zu antworten: "Nach Fontane kommt Beethoven." Der Komponist feiert 2020 seinen 250.Geburtstag. Ansonsten sei in der Kulturpolitik im Land vieles angefangen worden, so die Landtagsabgeordnete und studierte Musikwissenschaftlerin. "Ich habe 14 Kulturprogramme auf den Weg gebracht. Jetzt folgt die Umsetzung." Dabei habe sie immer Profis und Amateure im Blick. So sei unter ihrer Ägide die Übungsleiterpauschale für Dirigenten äquivalent zur Aufwandsentschädigung für Trainer eingeführt worden. Was jedoch noch fehle, neben Musik- und Kunstlehrern an den Schulen, sei eine Förderung für genreübergreifende, kulturelle Projekte.

"Wir müssen die Kultur in der Breite ihres Angebotes sichern und auch neu aufkommende Kunstformen berücksichtigen", bekam Liedtke Unterstützung von der brandenburgischen FDP-Generalsekretärin Jaqueline Krüger, die als Geoökologin sonst eher andere Themenschwerpunkte hat. So sorgte sie für Irritationen im Publikum, als sie von der Forderung nach einem grenzüberschreitenden Opernhaus in Frankfurt (Oder) und Slubice sprach, jedoch die Idee der Oder-Philharmonie gemeint war. Lacher gab es außerdem, als Abarbanell berichtete, dass im Parteiprogramm der Liberalen die Legalisierung von Cannabis als kulturpolitische Aufgabe zu finden sei. Krüger: "Wir haben lange überlegt, wo wir es reinpacken." Ansonsten machte sie sich für Kulturbildung stark. Die müsse schon im frühkindlichen Alter beginnen. "Dann haben wir Kulturinteressierte von Anfang an."

Kulturelle Berührungspunkte

Wenig kulturelle Berührungspunkte zu haben, gab Sven Deter (CDU) zu. Aber er wolle dazulernen. "Kultur fördert den Geist und das ist wichtig von Anbeginn." Kultur sei wichtig für das Land, auch um es touristisch interessant zu machen, ist der Landtagskandidat überzeugt. Deshalb würde er mit seiner Partei gerne auch ein Signal setzen und das Ressort an die Staatskanzlei andocken. "Sie wollen Kultur also zur Chefsache machen, das ist ein interessantes Modell", kommentierte der Moderator, der locker durch den Abend führte. Einen weiteren Aspekt von Kultur brachte der Landtagskandidat von Bündnis 90/Grüne, Wolfgang Freese, in die Runde ein: "Jugendkultur ist wichtig neben der etablierten Kulturszene. Mit Kleinkunst und Subkultur als Ergänzung." Deutlich machte der Pädagoge auch, dass Kulturfreiheit, Vielfalt und ein Zugang für alle zur Kultur unerlässlich seien. "Das muss man heute betonen."

Um auch neue Kultur auszuprobieren, wünscht sich Jaqueline Krüger für den 30. Geburtstag des Bundeslandes Brandenburg im nächsten Jahr, ein völlig kostenloses Kulturangebot. Ulrike Liedtke regte Kulturgutscheine unterschiedlichster Art an. "Dann geht die Hudelei los, das Tauschen. Und jeder beschäftigt sich ein Jahr lang mit Kultur", glaubt die Musikwissenschaftlerin.