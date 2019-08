"Das schlechte Gewissen der Grünen"

Zur Person

Dr. Dirk Lorenzen wurde 1969 in Eutin in Schleswig-Holstein geboren. Sein Großvater stammt aus Neustrelitz. Lorenzen wuchs in Plön in der Holsteinischen Schweiz auf, dessen seenreiche Landschaft der seines Wahlkreises so ähnlich ist, dass er sich hier hergezogen fühlte, nachdem er 2009 eine Stelle in Berlin angetreten hatte und er etwas zum Wohlfühlen in Brandenburg suchte. Seit 2010 wohnt er mit seiner Frau und vier schulpflichtigen Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren in Fürstenberg.

Sein Studium der Physik absolvierte Lorenzen in Kiel, Grenoble und Jena. Während seiner Tätigkeit als Entwickler beim Laserhersteller Jenoptik in Jena wurde er berufsbegleitend in Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin promoviert. Seit 2009 arbeitet er als Patentmanager bei der Toll Collect GmbH in Berlin.

Seine Hobbys sind das Kunstturnen sowie das Tanzen mit seiner Frau, Wandern, Gartenarbeit und französische Chansons. Ihm fehlt aber die Zeit dazu. ⇥wg