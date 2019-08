Schöpfer etlicher Welthits spielt in Oranienburg

OGA

Oranienburg (MOZ) Mit den Songs des Engländers Albert Hammond, geboren 1944, könnten Radiosender ihr Abendprogramm füllen. Am Sonnabend gibt der Künstler, der auch zahlreiche Songs für Weltstars geschrieben hat, ein Konzert in Oranienburg.

Unter eigenem Namen veröffentlichte Hammond Songs wie "It Never Rains in Southern California", "The Free Electric Band" und "I’m A Train". Für Joe Cocker schrieb er "Don’t You Love Me Anymore" und für die Hollies "The Air That I Breathe". Für Tina Turner schrieb er "I don’t wanna lose you", für Whitney Houston "One moment in time". Die Liste ließe eine ganze Weile fortsetzen. 2008 wurde er in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Seine Lieder verkauften sich auf mehr als 360 Millionen Platten weltweit. Im vorigen Jahr ging er ganz neue Pfade: Er machte die Musik zum Musical "Matterhorn". Das liegt allerdings weit weg von Oranienburg, wo er am Sonnabend (17.8.) um 19 Uhr auf dem Schlossplatz erwartet wird. Tickets: www.reservix.de