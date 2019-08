Fontane im Container

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein neues Fontane-Projekt startet am morgigen Freitag auf dem Neuruppiner Braschplatz. Die Evangelische Schule hat dort anlässlich des Geburtstages von Theodor Fontane, der sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt, einen Überseecontainer mit dem Schriftzug "Alles Fontane" aufstellen lassen. Dieser soll mitten in der Stadt möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so auch Besucher anlocken.

Denn im Container erwartet Besucher ein zwölf Meter tiefer, schwarz ausgekleideter Raum – eine Art Black-Box. Der dunkle Innenraum öffnet sich durch die strukturlose, leuchtende Kunststofffolie in eine imaginäre Weite. In dieser Atmosphäre taucht der Betrachter voll und ganz in die Welt Fontanes ein, welche ihn auf ganz unterschiedlichen Wegen in ihren Bann zieht.

Inszeniert wird "Alles Fontane" von Schülern, die das Projekt mit ihren Fachlehrern zum Leben erwecken. Auf der Leinwand werden in Endlosschleife Kurzfilme gezeigt. Mit den Möglichkeiten der Videokunst zeichnen die Schüler formal und inhaltlich ein neues Bild des Schriftstellers. Weiterhin werden auf der hölzernen Terrasse vor dem Container Darbietungen und Lesungen von Schülern stattfinden, die den Film ergänzen. "Die Arbeitsergebnisse folgen weniger dem Anspruch einer wissenschaftlichen Richtigkeit als vielmehr einer neuen, jugendlichen Sichtweise", teilte die Schule mit. Der Fachbereich Kunst gestaltet mit Schülern die filmische Interpretation von "Effi Briest", einem der Hauptwerke Fontanes. Aspekte, wie der Blick auf Rollenbilder aus heutiger Sicht und die Diskrepanz von individuellen Wünschen und gesellschaftlichen Normen, werden subjektiv betrachtet.

Der Container "Alles Fontane" wird im Rahmen des Schulfestes am morgigen Freitag um 17 Uhr eröffnet. Programm und Video-Projektionen finden danach jeweils montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr und an den Wochenenden von 13 Uhr bis 16 Uhr statt.