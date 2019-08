Knatternd durch die Stadt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wenn Wolfgang Vetter auf sein Motorrad steigt, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss. Irgendwie liebevoll säuselnd knattert das leuchtend grün lackierte Zweirad, das selbst Laien sofort als Oldtimer ausmachen. Für alle Neugierigen steht das Baujahr 1935 ganz groß auf einem Schild am vorderen Schutzblech.

"Das ist eine Sachs Fichtel", klärt der stolze Besitzer auf. Das Motorrad habe 40 Jahre lang beim Bruder in der Scheune gestanden. Genau so lange hat Vetter versucht, seinem Bruder das schöne Stück abzuschwatzen. Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Jetzt fährt Wolfgang Vetter den Oldtimer bei schönem Wetter spazieren und zeigt stolz, dass die meisten Teile noch original vorhanden sind: Pedale, Sattel und Speichen wie beim Fahrrad, eine Handhupe mit Horn, der große Scheinwerfer und die Lackfarbe. Blinker hat das Motorrad nicht. Auch die zwischenzeitlich eingebauten Ersatzteile sind original. Man bekomme die heute noch, sagt Vetter. Modern ist nur der kleine digitale Tacho am blank polierten Lenker. Aber manchmal muss Wolfgang Vetter wissen, wie schnell er ist oder wie viele Kilometer er schon hinter sich hat.

Der 98-Kubikzentimeter-Motor mit 2,5 PS und Zwei-Gang-Getriebe beschleunigt ihn auf maximal 55 Stundenkilometer. Doch so schnell fährt Vetter selten. Er will die Fahrt ja genießen und dabei sehen und gesehen werden.

"Ich bin zu DDR-Zeiten viel Motorrad gefahren", sagt der 68-Jährige, während er die Maschinen aufzählt, auf deren Sattel er schon saß.