Philipp Amthor wirbt für die CDU im Huckeduster

Matthias Henke

Gransee Unterstützung aus der Bundespolitik holt sich die CDU-Landtagskandidatin Annett Polle für ihren Wahlkampf. Für kommenden Donnerstag ab 17 Uhr laden sie und der CDU-Amtsverbandsvorsitzende Andreas Hirtzel zu der Veranstaltung "Polle meets Amthor" in die Gaststätte "Huckeduster" am Granseer Kirchplatz ein. "Wir haben das Format bewusst gewählt, weil Philipp Amthor für eine besondere Art von Politik steht. Er ist jung und steht gleichzeitig für eine konservative Ausrichtung, von der wir glauben, dass sie bei den Leuten hier vor Ort auf Interesse stoßen wird", so Polle. Der 26-jährige Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, dessen Wahlkreis aus Teilen der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald besteht, habe laut Polle ähnliche Gegebenheiten bei sich vor Ort, wie sie in der Uckermark und Oberhavel zu finden seien. Jüngst geriet Amthor in die Schlagzeilen durch seine Antwort auf das CDU-kritische Video des Youtubers Rezo. Bei der Veranstaltung am Donnerstag soll es aber um die Jugend und die Entwicklung des ländlichen Raums im Allgemeinen gehen. Bei Getränken und Bratwurst sollen Fragen gestellt werden und sich Gespräche entwickeln.