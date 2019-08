Heute beginnt das Weinfest

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ab heute Abend klingen wieder für drei Tage die Gläser im Rosengarten am Neuruppiner Schulplatz. Dort beginnt heute um 18 Uhr das Weinfest, bei dem Winzer ihre besten Tropfen und andere Köstlichkeiten anbieten werden. Mit dabei sind Produzenten aus Neuruppins Partnerstadt Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz). Begleitet wird das alles mit einem Bühnenprogramm.

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) wird das Fest heute um 20 Uhr eröffnen. Anschließend spielt die Band Moto französische Chansons. Am Freitagabend tritt die Gruppe Music & Voice auf, die die besten Pop-Songs der vergangene 40 Jahre im Repertoire hat. Der Samstagabend gehört dann der Gala- und Showband Like Us, die Rock, Pop und Soul spielt. Das Weinfest hat am heutigen Donnerstag von 18 Uhr bis Mitternacht, morgen von 18 bis 1 Uhr und am Sonnabend von 17 bis 1 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet täglich fünf Euro. Die Karte für zwei Tage ist für sieben Euro zu haben.