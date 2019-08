Land fördert Machbarkeitsstudie für neue Brücke an der Parkallee

red

Velten Die Stadt Velten plant, die Brückenverbindung über den Stichkanal in der Parkallee wieder herzustellen. Dafür muss die marode Brücke ersetzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Erst 2016 war die wichtige Verbindung der beiden Businessparks I und II vollständig gesperrt worden. Fördermittel könnten das Vorhaben nun beschleunigen.

Bereits im Januar dieses Jahres beauftragte die Stadtverordnetenversammlung die Verwaltung mit der Planung der finanziellen Mittel für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zum Neubau einer Brücke an der Parkallee. Mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes und Landes soll die Ausarbeitung noch in diesem Jahr beginnen. Laut Stadtverwaltung wird sie maximal 50 000 Euro kosten und zu 75 Prozent aus Fördermitteln bezahlt werden. Der Fördermittelantrag sei bereits gestellt.

"In turnusmäßigen Gesprächen auf Landesebene wurden uns für den Brückenbau Fördermittel mit bis zu 90-prozentiger Fördermittelquote in Aussicht gestellt. In weiteren Gesprächen mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg haben wir dann erfahren, dass bereits die Machbarkeitsstudie zum großen Teil förderfähig ist. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen", sagte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Wirtschaftsförderin Susanne Zamecki, die das Projekt vorantreibt, erklärte: "Wir erwarten den Zuwendungsbescheid noch in diesem Jahr. Die Ergebnisse der Studie, die wir im ersten Halbjahr 2020 erwarten, werden dann auf politischer Ebene beraten. Der daraus folgende Beschluss ist die Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln für den eigentlichen Bau der Brücke. Dabei geht es mit Sicherheit um einen Millionenbetrag."

Die Mittel werden über die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Verfügung gestellt.