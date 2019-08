Erinnerungen an die Wendezeit

Alexandra Gebhardt

Brandenburg. (MOZ) Dreißig Jahre ist es am 9. November her, dass Politbüro-Sprecher Günther Schabowski die Reisefreiheit für alle DDR-Bürger verkündete – und damit unfreiwillig das letzte Kapitel der Geschichte der deutschen Teilung einläutete. Noch am selben Abend ‚fiel’ die Mauer. Ein Bild, das wie kein anderes für die einzige friedliche Ablösung einer Diktatur in der deutschen Geschichte steht.

Erinnern wollen an diese friedliche Revolution auch das Brandenburger Theater, der Evangelische Kirchenkreis Mittelmark Brandenburg und die Stadt Brandenburg, die zur Veranstaltungsreihe "30 Jahre Friedliche Revolution" einladen. "Es ist das passende Jahr, um in Erinnerung zu rufen, wie das Leben in der DDR war, welche Veränderungen es gab und welche Menschen eine besondere Rolle in der Wendezeit spielten", sagte Oberbürgermeister Steffen Scheller bei der Vorstellung der insgesamt 30 Programmpunkte, die vom 22. August bis 6. Dezember stattfinden und genau diesen Fragen nachgehen sollen.

Den Auftakt markiert dabei die feierliche Eröffnung der Ausstellung von Maria und Juliane Menzel mit dem Titel "Herbst’89 - Brandenburg während der friedlichen Revolution" am Donnerstag, 22. August, um 19 Uhr in der St. Katharinenkirche. Sie thematisiert sieben Brandenburger, die als textliche und fotografische Porträts zurück an die Orte der Stadt kehren, an denen sie die friedliche Revolution erlebt haben, und zeigt, welche Türen die Wende für die geöffnet, aber auch verschlossen hat – was so manch einen heute schon mal zu dem Satz "damals war alles besser" verleitet.

"Genau dieser Verklärung wollen wir mit den Veranstaltungen entgegenwirken", so Siegfried-Thomas Wisch, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, der in diesem Zusammenhang verriet, damals selbst an vorderster Front der DDR gestanden zu haben. Umso weniger habe er deshalb Verständnis dafür, dass eine rechtspopulistische Partei auf Wahlplakten mit der "Vollendung der Wende" für sich werbe. "Das versetzt mir einen Stich ins Herz", so Wisch, der angab, dass die Veranstaltungen deshalb auch Kinder und Jugendlichen als Forum dienen sollen.

Angeboten wird dafür u.a. am 22. und 28. Oktober sowie am 4. und 11. November das "Stadtgespräch: Rückblicke - Ausblicke - Augenblicke", das jeweils ab 19.30 Uhr im Brandenburger Theater stattfinden wird. Zeitzeugen aus allen gesellschaftlichen Gruppen spannen hier in einem offenen Diskurs den Bogen von der Friedlichen Revolution bis ins heute und setzen sich mit den Fragen der jungen Generation und eigenen Erfahren auseinander. Das Fontane Kino zeigt zudem am 2. und 3. November den Film "Nikolaikirche" , der nach dem gleichnamigen Roman von Erich Loest an die Ereignisse im Herbst 1989 in Leipzig mit persönlichen und politischen Momenten und Krisen erinnert. Der Film "Gundermann", der vom 4.-6. November im Fonte Kino gezeigt wird, thematisiert zudem die Ambivalenz und Uneinigkeit des Lebens in der DDR und den Umgang damit nach der Wiedereinigung. Wie bei fast allen Veranstaltungen werden dazu Gespräche mit interessanten Gäste angeboten.

"Das ist das worum es uns geht. Das ist keine Nabelschau, kein Klassentreffen. Aber es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, was passiert ist, was es mit uns gemacht hat und was daraus geworden ist", brachte Wisch die Intention der Veranstaltungsreihe auf den Punkt.

Freuen dürfen sich die Brandenburger zudem auf Anna Loos & Band, die wie Frank Martin Widmaier sagte, als gebürtige Brandenburgerin "mit großer Begeisterung zusagt" habe. Sie wird am 6. Dezember um 20 Uhr im Brandenburger Theater mit ihrem neuen Soloprogramm "Werkzeugkasten" zu erleben sein.

Stolz ist man seitens der Stadt zudem darauf den "Runden Tisch 2.0" ankündigen zu können. Er wird als Podiumsgespräch mit Bertram Althausen, ehemaliger Jugendpfarrer des neuen Forums), Polizeidirektor a.D. Norbert Langerwisch, Pfarrer Bernd Krause als ehemaliger Kaplan und Leiter des Runden Tishes sowie Helmut Schliesing, erster Oberbrügermeister nach der Wende, am 3. Dezember um 19.30 Uhr im Ratskeller des Altstädtischen Rathauses stattfinden.

Zu finden ist das detaillierte Programm zu "30 Jahre friedliche Revolution" auf www.friedliche-revolution-brb.de.