Jugendlicher demoliert Heckscheibe vom Auto seiner Eltern

GZ

Fürstenberg (MOZ) Die Polizei war am Mittwochabend bei einem Familienstreit in Fürstenberg gefragt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, waren die Beamten gegen 19.50 Uhr gerufen worden, als ein 17-jähriger in Gegenwart seiner Mutter ausrastete. Er beruhigte sich auch nicht, als die Polizisten eintrafen und schlug später sogar die Heckscheibe des Autos seiner Eltern ein. Die Beamten brachten mit den Jugendlichen mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und fixierten ihn. Verletzt wurde dabei niemand. Der 17-jährige wurde an den Jugendnotdienst übergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.