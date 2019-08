RA

Rheinsberg (MOZ) 150 Quadratmeter Waldboden haben am späten Mittwochnachmittag an der Straße Am Stadion in Rheinsberg gebrannt.

Die Feuerwehr löschte den Brand und informierte die Polizei. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet, teilte die Polizei Donnerstag mit.