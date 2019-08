Leichtes Spiel für Einbrecher in Wildberg

RA

Wildberg (MOZ) Einbrecher hatten es am Mittwoch in Wildberg einfach, in ein Haus an der Ernst-Thälmann-Straße einzudringen.

Eine 89-jährige Frau hatte nach Polizeiangaben den Schlüssel im Haustürschloss stecken lassen, während sie sich im Garten aufhielt. Das nutzen die Diebe, um Schmuck und Bargeld aus dem Haus zu stehlen. Der entstandene Gesamtschaden ist nicht bekannt. Spuren wurden gesichert und eine Strafanzeige erstattet.

Aus diesem Anlass rät die Polizei dazu, dass Haustürschlüssel jederzeit von ihren Besitzern abgezogen und mitgenommen werden. "Insbesondere wenn Sie keine direkte Sicht auf ihre Tür haben, nutzen Täter mitunter auch nur kurze Zeitfenster für ein Eindringen", heißt es im Polizeibericht.