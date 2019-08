Blumenower werden Filmstars

Thomas Pilz

Blumenow (MOZ) Mit den Händen greifbar ist die Aufregung beim Festkomitee für das Erntefest am 21. September. Im Beratungsraum der Feuerwehr sitzen die Mitglieder und gehen alle Programmpunkte durch, doch es sind zwei neue Gesichter unter ihnen: Theresa und Theresa – die eine heißt Lechner mit Nachnamen und stammt aus dem fernen Österreich. Theresa Nummer Zwei ist Berlinerin und heißt Reiwer.

Die Beiden sind mindestens ebenso nervös wie der Großteil vom Festkomitee, drei gestandene Männer der Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Blumenow: Gastgeber Christian Schneider, der Wehrleiter, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. An seiner Seite Uli Käpernick und Fritz Gnutzmann, die jeden Grashalm im Dorf, sprich die Lebensumstände und alle Pappenheimer in Blumenow und Umgebung gut kennen.

Dorffest als Kulisse

Eberhard Otto, der Ortsvorsteher, darf nicht fehlen. Er ist quasi der Alterspräsident. Als Gast kann außerdem Kerstin Frieboese begrüßt werden, die mit dem Projekt "Kirche mobil" beim Erntefest vorfahren will, um den Kindern Freude zu bereiten.

Die beiden Theresas fallen da schon ein bisschen auf. Ebenso ihr Wunsch. Sie suchen einen Drehort (neudeutsch Location) für eine Sommer- und Dorffest-Szene. Und zwar für den neuen Stern am Regie-Himmel in Deutschland, Henrika Kull. Sie ist Absolventin der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf". Ihr Abschlussfilm "Jibril" feierte seine Premiere auf der Berlinale 2018. Nun dreht sie laut Theresa Lechner einen großen Kinofilm über die Liebe. Deutsche Gegenwart, und zwar authentisch und dokumentarisch, wie man das vielleicht von Andreas Dresen kennt, soll in dem Streifen dominieren.

Umzug und Feuerwerk

Was liegt näher als das Erntefest in Blumenow? habe man sich gefragt. Zumal die Freiwillige Feuerwehr eine nicht unbedeutende Rolle spielt in der Geschichte.

Den exotischen Gästen aus dem brodelnden Berlin fällt ein Stern vom Herzen. Die Blumenower zeigen sich offen und neugierig, wollen "den Spaß mitmachen", zumal das Erntefest ohnehin ein überregionaler Renner sei, betonen Uli Käpernick und sein neuer Chef, Christian Schneider, schmunzelnd.

Dann geht es zur Sache: Das Komitee geht die Checkliste durch. Plakate seine gedruckt, etliche Teilnehmer des Umzuges stehen bereits fest. Etwa die Firma von Schönfels und die Feuerwehr, die diesmal drei Fahrzeuge einsetzt, so auch die "Drehleiter aus Fürstenberg", erklärt der Wehrleiter.

Der Parkplatz werde gegenüber des Festplatzes eingerichtet. Wichtig auch, so die Party-Experten: Wer braucht welchen Strom? Licht -oder Kraftstrom. Überhaupt, "was ist mit dem Licht?", fragen die Filmfrauen. Könne man eigene Party-Strahler einsetzen? "Warum nicht?" lautet die Gegenfrage. Buntes Geflackere könne bei einer Disko nicht fehl am Platze sein.

Party-Zeltgarnitur, Sitzgelegenheiten, eine große Bühne, Stellplätze für die Akteure des Festes – all das wird vom Komitee hinreichend diskutiert. "Übrigens alles ehrenamtlich, wir nehmen keinen Eintritt, wir regeln das über Sponsoring", betont Christian Schneider. Die Leute sollen Freude haben und nicht jeden Cent zweimal umdrehen, auf anderen Festen gebe es genug Abzocke.

Der Jugendklub Treff’92 steuert eine Hüpfburg bei – außerdem viel Spaß für die Kinder. "Ist an der Hüpfburg Werbung?" fragt eine Theresa. Das Komitee kann sie beruhigen.

Kerstin Frieboese lenkt die Aufmerksamkeit auf die Erntegaben für den improvisierten Altar. Dafür sollte um Spenden gebeten werden. Andy Ganz aus Barsdorf steuert die Getränke bei, Norman Lange sichert ab, dass niemand verhungert. Eisdielen-Undine aus Bredereiche beteiligt sich ebenfalls. Und das Feuerwerk? Nur wenn es der Brandschutz zulässt, betont der Wehrleiter.