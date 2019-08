Straßen, Zootzen, Denkmalschutz – die wichtigsten Beschlüsse aus dem Kreistag

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) 76 Kilometer Landesstraßen werden in Oberhavel zu Kreisstraßen abgestuft. Begonnen wird damit im Mai 2020. Das teilte Oberhavels Landrat, Ludger Weskamp (SPD), am Mittwoch mit. Zuerst geht es um die Landesstraßen 172 (Teerofen-Germendorf) und 214 (Fürstenberg bis Zehdenick-Neuhof). Zeitgleich wird die K 6517 (zwischen L 172 und Autobahn 111, der Zubringer zwischen Hennigsdorf und Velten) als einzige Kreisstraße zur Landesstraße hochgestuft. Bis 2033 erhält der Landkreis dafür 14,45 Millionen Euro.

Denkmalschutzförderrichtlinie: Einen Zwischenstand gab es auch zur neuen Förderrichtlinie, die im März-Kreistag beschlossen wurde. Über diese Richtlinie stehen jährlich 150 000 Euro für den Erhalt von Denkmälern in Oberhavel bereit. Bislang sind 20 Anträge für 2019 in der Verwaltung eingegangen. "Diese werden gerade geprüft und bewertet", sagte Weskamp. Die Ergebnisse sollen im September-Kreistag vorgestellt werden.

Waldhof Zootzen: Auch zu der Einrichtung gibt es Neuigkeiten. Für das idyllisch im Wald und an einem See gelegene Kleinod nahe Fürstenberg wird ein neuer Betreiber gesucht. Seit mehr als zwei Jahren steht das Haus mit bis zu 60 Betten leer. Am 20. August endet die Ausschreibung. Bislang haben sich sieben Interessenten beworben, so Weskamp. "Wir hoffen schnell, einen geeigneten Betreiber zu finden." Als Bildungs- und Begegnungsstätte soll der Waldhof Zootzen "ein unverzichtbarer Lern- und Erlebnisort werden, den sich die jungen Menschen selbst oder in Begleitung von Fachkräften erschließen können", heißt es in der Ausschreibung.