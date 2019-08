Anwohner der Mühlenstraße verlieren die Geduld

Offener Brief

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) In einem offenen Brief erheben Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) "Wir ­– Bürger für Rheinsberg", die sich für den Ausbau der Mühlenstraße einsetzt, schwere Vorwürfe gegen das Rathaus und die Stadtverordneten. Die BI bemängelt vor allem, dass das vor fast einem Jahr beschlossene Konzept zur Verkehrsberuhigung auf der Strecke noch immer nicht umgesetzt worden ist.

Am 17. September vergangenen Jahres hatten die Stadtverordneten einhellig einem Papier zugestimmt, das die BI selbst erarbeitet hatte. Im Kern sieht es vor, das Verkehrsaufkommen auf der Mühlenstraße durch Einbahnstraßenregelungen zu beruhigen. Die Anwohner der Strecke leiden unter dem Verkehrslärm und den Erschütterungen, die durch den Schwerlastverkehr auf der unsanierten Straße ausgelöst werden und auch Schäden an den Häusern hinterlassen. Die Sanierung der Straße genießt beim Land keine Priorität. Rheinsbergs ehemaliger Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) hatte zudem den Ausbau der Strecke hinten angestellt, um stattdessen die Pläne für eine Umgehungsstraße voranzutreiben.

Deshalb hatte die BI selbst die Initiative ergriffen. "Wir Bürger sind maßlos enttäuscht und wütend (...). Bisher haben wir nicht feststellen können, dass das Verkehrskonzept in irgendeiner Weise vorangetrieben wird", heißt es in dem Schreiben. Vom Landesbetrieb Straßenwesen habe die BI die Auskunft erhalten, dass auf die Zuarbeit aus dem Rathaus gewartet wird. Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sowie Bauamtsleiter Daniel Hauke waren am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Hauke hatte zuletzt mitgeteilt, dass geklärt werden muss, ob die Rhinstraße die Voraussetzungen dafür erfüllt, zu einer Landesstraße umgewidmet zu werden. Denn bei einer Einbahnstraßenregelung würde der Verkehr der Landesstraße über diesen Abschnitt auf die B 122 geleitet werden. Das Ergebnis der Prüfung stand noch aus.