Verein zur Vermeidung von Pestiziden will sich gründen

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Umweltaktivisten sind dabei, im Mühlenbecker Land einen Verein für Umweltschutz und Pestizidvermeidung zu gründen.

Als Vorsitzender fungiert Gemeindevertreter Gerhard Peter (SPD) aus Schildow, Stellvertreter ist Christian Pascale, der sich in Schönfließ gegen den Einsatz von Glyphosat engagiert. "Wir wollen uns unter anderem für die Rettung des Apitzsees in Schönfließ einsetzen", nennt Peter ein Ziel. Auch sollen Maßnahmen zum Insektenschutz in Angriff genommen werden, unter anderem durch den Verzicht auf Pestizide. "Wir können nicht die ganze Welt retten, aber vor Ort unseren Beitrag leisten", so Peter.

Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich an den Vorsitzenden Gerhard Peter unter der Nummer 033056 809662 wenden.