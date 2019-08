Grundschulgebäude muss 30 Tage trocknen

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Sanierung des vom Wasserschaden betroffenen Gebäudeteils der Rheinsberger Grundschule wird sich hinziehen. Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Mittwoch sagte, müssen die Räume zuerst 30 Tage lang trocknen. Allein die Geräte dafür kosten die Stadt 5 000 Euro.

"Wir wollen vor allem eine Schimmelbildung verhindern", so Schwochow. Erst nach dem Trocknen lasse sich zudem sagen, wie Tief die Nässe eingedrungen ist und wie umfangreich entkernt werden muss.

Bei dem Starkregen am 31. Juli war ein Abwasserrohr unter dem Dach der Schule geplatzt. Da das Dach trichterförmig geformt ist und der Abfluss durchs Gebäude verläuft, ergossen sich Unmengen von Wasser in der Schule. Der Gebäudeteil kann seitdem nicht mehr genutzt werden. Die Schüler sind zum teile auf Räume der Oberschule ausgewichen.

Im Keller sind laut Schwochow bereits die Fußböden entfernt worden. "In den anderen Räumen entscheidet sich nach den Messungen, in welchem Umfang Maßnahmen ergriffen werden müssen." Die Stadt hofft nach wie vor auf Hilfe vom Land. In einem Schreiben an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) habe Schwochow die Situation dargelegt. Bisher habe er keine Antwort erhalten.

Regen soll künftig auf dem Schulhof entwässert werden. Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf 100 00 Euro.