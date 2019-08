Ruppiner Tor ist Denkmal des Monats

Matthias Henke

Gransee Am Freitag, 23. August, ab 14.30 Uhr wird im Heimatmuseum Gransee die Ausstellung "Fontane in Gransee und Stechlin" eröffnet. Die Ausstellung wirft einen Blick auf die Zeit Fontanes und führt an die Orte, die der märkische Dichter und Autor beschrieben hat. Das Projekt ist Teil der Jahreskampagne "Stadtwärts! In der Mark zu Gast" der Arbeitsgemeinschaft (AG) Städte mit historischen Stadtkernen. In der Ausstellung, die am Ruppiner Tor zu sehen sein wird, werden die Erlebnisse Fontanes nicht nur in der Stadt selbst, sondern auch in Meseberg, Menz, Neuglobsow sowie Zernikow beleuchtet.

Mitte der 1990er-Jahre saniert

Das Ruppiner Tor wird bei dieser Gelegenheit überdies als Denkmal des Monats ausgezeichnet. Der Bürgermeister von Altlandsberg, Arno Jaeschke (CDU), als Vertreter der AG Städte mit historischen Stadtkernen sowie Christian Müller-Lorenz von Kulturland Brandenburg werden unter anderem anwesend sein. Mit Hilfe von 186 500 Euro konnte das Tor zwischen 1995 und 1997 rekonstruiert werden und "wird seiner Funktion als Zugang zur Altstadt für Besucher seitdem wieder in voller Pracht gerecht."

Ebenfalls am 23. August ab 18 Uhr auf dem Hof des Klosters findet das diesjährige Sommertheater statt. Das Theater 89 spielt "Die Deutschen Kleinstädter" von August von Kotzebue. Karten können im Vorverkauf für je acht Euro bei der Amtsverwaltung erworben werden, an der Abendkasse für zehn Euro. Kinder haben freien Eintritt zum Theater.