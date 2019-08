Ketziner befragten Bürgermeisterkandidaten im überfüllten Bürgersaal

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Geschicke der Havelstadt Ketzin werden seit 2003 vom FDP-Poliker Bernd Lück gelenkt. Der Bürgermeister tritt nun zum dritten Mal zur Wahl des Postens an. Ebenso möchte der Bürger Rainer Demmin am 1. September von den Ketzinern gewählt werden. In einer Informationsveranstaltung des Seniorenrates stellten sich beide Kandidaten den Fragen der Bürger. Am Dienstag kamen 100 Ketziner aus allen Ortsteilen in den Bürgersaal der Stadt. Sie wollten wissen, wie sich die Bürgermeisterkandidaten die Gestaltung der Zukunft in der Havelstadt vorstellen.

Wie Rainer Demmin im Eingangsstatement sagte, sieht er seine Aufgabe darin, im Falle seiner Wahl zwischen Verwaltung und Bürgern zu vermitteln. Die Bürger hätten das Recht, die Entwicklung der Stadt mitzubestimmen. Dabei möchte er Ideengeber sein. "Auf die Bedürfnisse der einzelnen Bürger soll man eingehen", sagte er. Die Bürger würden das Programm für den Tourismus nicht annehmen. Man müsse den Besuchern etwas anbieten. Dazu gehöre ein repräsentativer Marktplatz. Ketzin sei ein Fischerdorf, hätte aber keine Fischer. Es sei auch wichtig, den Senioren Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich treffen können.

Bernd Lück nannte als Schwerpunkte seines Wirkens bei einer Wiederwahl, die Wirtschaft und die Infrastruktur weiter zu entwickeln und die Stadt als Wohnstandort zu stärken. Sein Ziel sei es, dass alle Ketziner Ortsteile durch Radwege verbunden sind. Für die Verbindung Zachow-Tremmen gäbe es für 2020 gute Chancen. Besonderen Wert werde er auf die Bürgerbeteiligung zu den großen neuen Standorten Baumschulwiese und Zuckerfabrik und auch auf die Erhaltung aller Feuerwehrstandorte legen, Vielseitige Kinderbetreuung in den Kitas und die bestmögliche Nutzung der Förderprogramme gehören zu seinen Vorhaben. Er wünscht sich die Bildung eines Bürgervereins.

Bei den zahlreichen Fragen quer durch die Ketziner Kommunalpolitik ging es unter anderem auch um Vorhaben zur Energiewende. Karl-Heinz Konrad, Falkenrehder Ortsbeiratsmitglied, stellte sie an beide Kandidaten, Lothar Lehnhardt wollte Auskunft zur weiteren Nutzung des Ketziner CO2 Speichers und Matthias Hiller zur Wasserstoffnutzung und eventuell einer Wasserstofftankstelle haben. Einig waren sich beide Kandidaten, dass auf Ketziner Territorium keine weiteren Windenergieanlagen (WEA) gebaut werden sollten. Rainer Demmin befürworte die Nutzung des Knoblaucher CO2-Speichers, wenn die Stadt etwas davon habe. Bernd Lück hat große Erwartungen an das geplante Energiewendelabor. Hier könne beispielsweise überschüssiger Strom der WEA zur Wasserstofferzeugung genutzt werden. Die Bahn nach Wustermark wäre "eine tolle Versuchsstrecke" für die Wasserstoffnutzung. Ein positives Gutachten zum Bahnverkehr liege vor. Lück versicherte, dass der verschlossene CO2-Speicher nur zu Forschungszwecken diente. Für weitere Einlagerungen sei er zu klein.

Ulrike Witschas wollte von Rainer Demmin wissen, woher er das Geld nehmen werde oder was er streichen würde und meinte damit unter anderem die genannten Investitionen in die touristische Infrastruktur, in die Schaffung von Räumen für Senioren und auch die Finanzierung einer zusätzliche Stelle für einen Koordinator zwischen den Ortsteilen. Es müsse versucht werden, Unternehmen anzusiedeln, um Steuereinnahmen zu erzielen, antwortete Demmin. Außerdem wundere er sich, dass es in Ketzin keine Vergnügungssteuer gibt. Damit hätte Berlin viel Geld eingenommen. Er solle Ketzin nicht mit Berlin vergleichen, so ein Zwischenruf. Es sollte auch eine Parkraumbewirtschaftung geben um Parkgebühren einzunehmen, meinte Demmin, Städter könnten eine Vignette erhalten. An anderer Stelle merkte Lück an, dass die meisten Ketziner Parkflächen auch mit Fördermitteln finanziert wurden. Für diese seien per Förderrichtlinie Parkgebühren ausgeschlossen. In Paretz sei das anders. Der Parkplatz wäre nur mit städtischen Mitteln gebaut worden.

Mehrmals wurde Rainer Demmin auch angesichts der in den nächsten Jahren erheblich wachsenden Stadt nach seinen kommunalpolitischen Erfahrungen gefragt. In seiner Antwort gab er zu, dass es ohne politische Vorbildung schwer sei, sich durchzusetzen und zu leiten. "Auch wenn man nicht aus der politischen Szene kommt, kann man etwas bewegen. Ich werde versuchen, diese Situation anzunehmen", sagte er.