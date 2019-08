Von Dart-Könnern bis Purzelturner

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Fast wurde die 30er-Marke der Teilnehmerteams beim 11. KAFI-Handwerkercup geknackt, doch auch mit 28 Mannschaften waren so viele wie nie vor Ort. "Das zeigt doch, dass wir mit dem Event den Nerv der Sportler treffen", sagte Hartmut Fieleke, Geschäftsführer vom Hauptsponsor, der KAFI GmbH.

Gleichzeitig nutzten auch die verschiedenen Abteilungen des OSV Eberswalde die Gelegenheit, sich den Besuchern zu präsentieren. 230 Mitglieder hat der Verein in sechs Abteilungen.

Die siebente Abteilung werden ab Oktober die Dartspieler sein. Doch auch sie waren vor Ort, hatten bereits einige Dartscheiben aufgebaut und demonstrierten ihr Können live. "Bisher sind wir ein eigenständiger Verein, NKDart, aber da wir einen neuen Trainingsraum brauchten, den wir hier beim OSV gefunden haben, haben wir uns entschlossen, auch dem Verein beizutreten", erklärte Alex Spulsky, Chef der Darter. Aktuell spielen sie in der Freien E-Dartsliga in Märkisch-Oderland und führen die bisher ungeschlagen sogar an. "Leider ist Barnim ein Funklock in Sachen Dart, sodass wir uns dem Nachbarkreis anschließen mussten", sagte Spulsky. Gern würde er eine Barnimer Dartliga ins Leben rufen und sucht dafür noch ebenso Mitstreiter, wie bei den Eberswalder Dartern. Training ist immer freitags um 19 Uhr.

Doch auch die anderen Abteilungen des OSV haben ordentlich Zulauf und zu tun. "Wichtig ist mir, dass die Leute Sport treiben können. Nicht jeder muss auch im Wettkampf mitmachen", begründete Hartmut Fieleke auch sein privates Engagement für den OSV. So gibt es Freizeit-Trainingsgruppen wie das Purzelturnen für die Kleinsten, aber auch Fußballer, die in keiner Liga spielen.

Beim eigenen Turnier ließen sich die KAFI-Fußballer jedoch nicht lumpen und holten sich den Cup vorm FC Albatros und Borussia Criewen. In einem ausgeglichenen Feld der kleinen Kicker machte Preussen Eberswalde das Rennen. Die Besten im Sand der Beachvolleyballer waren Mirkos Boys vor den Freizeitbeachern und KAFI-OSV.