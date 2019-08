Und ab in die Fluten...

Dirk Schaal

Werbellin (MOZ) Ein schneller Start war auch beim 17. Schorfheide-Triathlon vonnöten, wenn man um den Sieg mitkämpfen wollte. Ursprünglich wurde der Wettkampf von Christian Wapler erfunden, um Schorfheider zum gemeinsamen Treffen beim Sport zu animieren. Nach der Gemeinde-reform ist er seit 2003 offen für jedermann. Unter den21 Einzelstartern und den zwölf kleinen Triathleten in den vier Kinderstaffeln waren ebenso Sportler von Ebers-walder Vereinen wie unter den erwachsenen 39 Teilnehmern, die in 13 Staffeln um möglichst beste Zeiten und Platzierungen kämpften. Die Eberswalder Schwimmer Paul Sippman, Alex Freier und Andreas Saremba hielten auch per Pedes und auf dem Zweirad gut mit und wurden am Ende Zweite mit einer Gesamtzeit von 34:03 Minuten. Die Plätze 4und 5 bei den Einzelstarterinnen gingen an Nancy Sägebarth und Susan Röper von den Läufern von Motor Eberswalde.