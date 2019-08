Oder-Neiße-Derby gegen 1. FC Guben im Sportpark

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das auf Landesebene spielende Trio aus der Eisenhüttenstädter Region startet am Sonnabend mit zwei Heimspielen und einer Auswärts-Aufgabe. Reisen muss der ranghöchste Vertreter, Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt. Er spielt beim FV Preussen Eberswalde. Nach einer durchwachsenen Vorbereitungsphase und dem Aus im Landespokal-Wettbewerb ist der Optimismus bei den Gästen gedämpft. "Beim Pokalspiel in Wildau habe ich eine erhebliche Steigerung gesehen. Mit Christian Siemund werden wir mehr Routine ins Aufgebot bekommen, ansonsten spielen wir dort in ähnlicher Besetzung", erklärt FCE-Trainer Andreas Schmidt. So muss er auf Carsten Hilgers, David Steinbeiß, Michel Becker, Christoph Nickel und Lukas Szywala verzichten. Christoph Krüger ist Rot-gesperrt. Vakant sind Benjamin Lommatzsch und Hong Sa Ngyuen Ngoc. Ob erneut Matthias Kreutzer für Martin Stemmler im Tor steht, entscheidet sich heute.

Zwar blicken die Eberswalder auf eine schwache Rückrunde zurück, doch haben sie sich laut Schmidt vor allem durch Spieler des FSV Bernau verstärkt. "Ihre Vorbereitung lief gut, dort ist ein neuer Trainer, ein neues Konzept, sind neue Spieler. Sie wollen das Eröffnungsspiel der Brandenburg-Liga gewinnen. Ich sehe unsere Möglichkeiten, etwas mitzunehmen. Dafür müssen wir Fehler wie im Pokalspiel abstellen."

Schwere Aufgabe für Dynamo

Für Landesligist FSV Dynamo wird der Ligastart auf Grund des kleinen Kaders schwierig. So muss Trainer Dirk Liedtke auf Toni Seelig (privat) und Dimitrij Altengof (Leistenverletzung) verzichten. Liedtke: "Beide Spieler sind absolute Stützen der Abwehrreihe. Ihre Ausfälle müssen wir mit Laufbereitschaft, Einsatzwillen und mannschaftlicher Geschlossenheit wettmachen. Wir haben noch Defizite, die uns im Pokalspiel gegen Stahnsdorf deutlich aufgezeigt wurden." Hingegen habe sich der Gegner 1. FC Guben mit Arkadiusz Jan Waszkowiak und einigen Nachwuchsspielern in der Breite absolut verstärkt. "Von daher werden sie noch unberechenbarer sein. In der vergangenen Saison haben sie uns zu Hause klar geschlagen, wir sind gewarnt", so Liedtke.

Optimistischer geht der Müllroser Landesklasse-Trainer Dirk Herrgoß das Heimspiel gegen Rot-Weiß Luckau an. "Die Vorbereitung lief gut, auch wenn die Ergebnisse nicht so sind. Mit der Trainingsbeteiligung war ich zufrieden. Leider ist das Pokalspiel gegen die SG Wiesenau II ausgefallen, so dass der Spielrhythmus fehlt. Drei Punkte sind dennoch das Ziel, alle Spieler sind an Bord." Von den sechs Neuen können sich zwei bis drei Chancen auf die Start-Elf ausrechnen.