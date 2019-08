Zum Auftakt Revanchegelüste an der Oder

Hans Eberhard

Frankfurt "Es geht loo-oos!" – und der 1. FC Frankfurt will besser in die Fußball-Brandenburgliga starten als in der vorigen Saison. Da gelang dem Tabellendritten in vier Spielen nur ein Sieg. Der Auftakt erfolgt am Sonnabend um 14 Uhr im Stadion der Freundschaft gegen den Oranienburger FC.

Jan Mutschler geht "mit einem guten Gefühl" in die neue Serie. "Beim hohen 9:1-Pokalsieg in Hohenleipisch war ich mit dem Ablauf und der Chancenverwertung im Gegensatz zu den meisten Testspielen sehr zufrieden", urteilt der Trainer. "Dennoch ist Verbesserungspotenzial da, manchmal agieren wir noch zu naiv." Das dürfte auch dem Oranienburger Coach Enis Djerlek als "Kiebitz" beim Landespokal nicht entgangen sein. Der OFC hatte einen Tag zuvor sein Cupspiel beim Nord-Landesligisten SV Zehdenick 1:0 gewonnen.

Die Frankfurter werden ihren derzeit großen Kader von 29 Mann noch stutzen. Drei werden versuchen, sich in der "Zweiten" zu empfehlen, und drei Sportschüler sollen beim Training der "Ersten" wenigstens einmal pro Woche mitmachen, um sich an die höheren Anforderungen zu gewöhnen.

Gäste gehören zum Liga-Stamm

Die Gäste gehören zum Stamm der Liga, landeten immer im Mittelfeld (zuletzt 6. Platz). Die Bilanz spricht für die Oderstädter (8-3-3). Doch aus der vorigen Serie steht ein Minus: 1:1 (H), 0:3 (A). "Da haben wir also noch eine frische Rechnung offen", sinnt Björn Keller auf Revanche. "Das müsste klappen, denn wir können aus dem Vollen schöpfen", so der Co-Trainer.

Für den Start scheint die Frankfurter Formation zu stehen. "Marvin Benno Lähne hat sich im Vergleich mit Tim kleine Lamping als Nummer eins durchgesetzt", bestätigt Mutschler. Für den verletzten Lars Wiedenhöft wird Angelo Marcel Müller die linke Verteidigerposition besetzen. Nur im Angriff gibt es noch ein Fragezeichen: Wer stürmt an der Seite von Marcel Georgi: Sandro Henning oder Niclas Weddemar?

Gleich zum Punktspielauftakt der Landesklasse Ost muss Blau-Weiss Markendorf die längste Reise antreten: zum FC Jüterbog, Aufsteiger aus der Kreisoberliga Dahme-Fläming. "Eine Rechnung mit vielen Unbekannten, aber wir gucken zuerst auf uns selbst", sagt Denny Danowski. Der Trainer sieht die Markendorfer in der achten Saison mit sechs jungen Zugängen breiter aufgestellt und will wieder unter den besten Sechs landen.

Sascha Kloß ist neuer Kapitän

"Die Neuen passen wunderbar ins Gefüge, und Ceyhan Güleryüz ist jetzt schon eine echte Verstärkung", so der Coach nach guter Vorbereitung des Teams. Er fordert mehr Konstanz in den Leistungen und erwartet "im zehnten Jahr von Blau-Weiss ein noch ausgeglicheneres Feld in dieser Staffel". Neuer Kapitän wird Sascha Kloß.