Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

Karsten Glatzer

Zechin Das Glück der Erde mag zwar auf dem Rücken der Pferde liegen. Das Glück der Sportgemeinschaft Zechin ist jedoch das kontinuierliche Engagement der Mitglieder in Sachen Jugendarbeit in allen bestehenden Sektionen. So wurde über 66 Jahre der Reitsport gesichert, verhalf der SG Zechin zudem zu einer Tischtennis-Jugendmannschaft und neuen Tänzer/-innen in der Line Dance-Truppe Sunflowers. Nun gab es eine ganz besondere Ehrung, die der SG Zechin während der Deutschen Jugendmeisterschaften im Classic-Kegeln in Ludwigshafen-Oggersheim erhielt.

Ende 2016 kam neuer Schwung in die Nachwuchsarbeit der Classic-Kegler. Durch Anschaffung der kleinen U10 Kugeln (120 mm) und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit gelang es schnell Kinder zu gewinnen. Das Zechiner Flaggschiff, die erste Herrenmannschaft, auch als "Greens" bekannt, führte einen Tag der offenen Tür als Schnupperkurs durch. Die Golzower Grundschule nutzte die sportliche Herausforderung auf der modernen Zechiner Classicanlage. So hatte Gerald Roehl zunächst zwei, drei Kinder zwischen acht und zehn Jahren zusammen, die kegelten. Durch das Mitmachen des eigenen Kindes gesellte sich Michael Czerny ins Betreuerteam.

Im März 2017 nahmen erstmals wieder nach längerer Zeit sechs Zechiner Talente an den Kreiseinzelmeisterschaften in der U10 und U14 Altersklasse teil. Gerade im U10 Bereich gab es einen Neuanfang, da es bisher üblich war, gemeinsam mit zehn- bis 14-jährigen Kindern im Wettbewerbsmodus einzusteigen. Die Vergangenheit zeigte jedoch, dass ein frühzeitiges Angebot im Alter von fünf bis sieben Jahren höheres Interesse erweckte. Vielleicht auch, da die sich Kinder im Einschulalter nach regelmäßigem Freizeitangebot orientieren. Seit 2018 wurden auf Kreisebene dementsprechend Wettbewerbe im U10-Bereich eingeführt. Ab 2019 ist es nun auch auf Landesebene möglich, sich in diesem Alter mit den Besten zu messen. Bei der Landesmeisterschaft der U10 männlich 2019 sprang durch Oscar Lehmpfuhl gar die Bronzemedaille für die SG Zechin heraus.

Mittlerweile findet regelmäßig donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr das Jugendtraining in Zechin statt. Bis zu 13 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren nutzen das Angebot. Die Entwicklung des Nachwuchses spiegelt sich in den zunehmenden Wettbewerben auf Kreis- und Landesebene wider. Obwohl sich der eine oder andere Jugendteilnehmer anderen Sportarten widmet, gelingt es mit modernen und alternativen Trainingsmethoden eine stabile Anzahl jugendlicher Sportler zu begeistern, so dass die Tendenz zum Kegelsport in Zechin derzeit ansteigend verläuft.

Aktuell sind Betreuer und Eltern derart als Mannschaft zusammengewachsen, um die Vielzahl der Wettbewerben mit nicht unerheblichen Wegstrecken von bis zu 180 Kilometern zu meistern. Dafür gilt allen Beteiligten große Anerkennung und Dank.

Anlässlich der Deutschen Jugendmeisterschaft Ludwigshafen-Oggersheim, an denen mit Fiona Dienhardt und Franziska Scharnow zwei Zechiner Talente mit der Mannschaft Märkisch-Oderland teilnahmen, wurde der Oderbruchklub mit dem Jugend-Gütesiegel des Deutschen Keglerbundes Classic (DKBC) in Silber ausgezeichnet. Jugendtrainer Michael Czerny nahm die Auszeichnung entgegen. Das ist für die SG Zechin eine Würdigung der erfolgreichen Jugendarbeit für die qualitative Heranführung sowie sportliche Ausbildung durch die Jugendtrainer Gerald Roehl und Michael Czerny. Das macht Mut, an der Jugendarbeit festzuhalten und weitere Erfolge zu erzielen.