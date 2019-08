Quintett fliegt erfolgreich

Günter Grützner

Rothenburg Mit fünf Springern des Bad Freienwalder Wintersportvereins (WSV) startete Landestrainer Stefan Wiedmann beim Sommerspringen in Rothenburg an der Saale. Alvine Holz konnte dabei von der K34-Schanze in der Mädchenklasse mit 29,5 und 30,5 Metern den ersten Platz erringen. Zudem gab es zwei zweite Plätze durch Florian Fechner in der Schülerklasse 10/11 ebenfalls von der K34 mit 29 und 30 Metern (bei lediglich 3,5 Punkten Rückstand zum Sieger) und Moritz Eckstein mit 30 und 31 Metern. Das gute Abschneiden des Quintetts vervollständigten Mila Twarok mit einem vierten Platz und Anja Rost mit einem sechsten Platz in der Mädchenklasse von der K15.