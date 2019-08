Die "Zwei-Stunden-Form" entscheidet

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Der erste Pflichtspielauftritt im Pokal der Saison liegt hinter den Mannschaften im Landespielbetrieb. Nun wird es am Wochenende auch wieder in der Meisterschaft ernst.

Den inoffiziellen Auftakt macht bereits heute Abend Union Klosterfelde, die im Barnim-Derby Einheit Bernau empfangen. "Leider nicht mit dem stärksten Kader", bedauerte Union-Trainer Gerd Pröger. Nach Stand der Dinge wird Neuzugang Eric Rutzen krankheitsbedingt ausfallen, der in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen hat. Felix Klaka klagt über Leistenprobleme und Fragezeichen stehen über den Einsatz vom Alexander Rathmann und William Dittrich. Trotzdem will Pröger nicht über ein Defensiv-Problem klagen: "Wir haben in dieser Saison einen breiten Kader, das ist der Unterschied zur vorigen Saison." Das erste Spiel möchte Pröger nicht überbewerten, aber: "Mit einem Erfolg zu starten hat schon einen positiven Effekt für die Saison." Ein Unentschieden wäre schon so ein Erfolgserlebnis für ihn, da er Einheit eher in der Favoritenrolle sieht.

Beide auf Augenhöhe

Da geht Einheit-Trainer Nico Thomaschewski nicht mit, er sieht beide Mannschaften auf Augenhöhe, bei dem das Momentum entscheidet. "Es ist Freitag, die Leute haben einen Arbeitstag hinter sich, stehen womöglich noch im Stau bei der Anfahrt. Da entscheidet die Tagesform oder vielmehr die Zwei-Stunden-Form, wer am Ende als Gewinner vom Platz geht. Ich hoffe, es wird ein gutes Spiel."

Seine Hoffnung ist nicht unbegründet, denn schon im Pokal zeigte seine Mannschaft eine ansprechende Leistung. "Ich war zufrieden, auch wenn es natürlich am Anfang der Saison noch nicht alles hundertprozentig laufen kann", sagte Thomaschewski, der "so früh wie möglich Punkte sammeln, die kann dir keiner mehr nehmen" als Motto ausgegeben hat.

Das Pokallos 1. FC Frankfurt nahm er mit Unbehagen auf. "Ein unglückliches Los", kommentierte er den kommenden Gegner. Zum einen begegnet Einheit im Landespokal ein ernstzunehmender Ligakonkurrent, der in der abgelaufenen Saison beiden Aufeinandertreffen gewinnen konnte. Ein Weiterkommen ist also in Gefahr, es wird auswärts gespielt und Frankfurt ist nicht das Knallerlos, das man sich im Landespokal wünscht. Aber wie sagt Nico Thomaschewski des Öfteren: "Fußball ist kein Wunschkonzert."

Die offizielle Eröffnung des Landesfußballs der Saison findet am Sonnabend, 15 Uhr, im Eberswalder Westendstadion statt. Dann empfangen die Preussen den FC Eisenhüttenstadt.

Optimismus bei Preussen

"Wir gehen frohen Mutes in die Partie und wollen gleich einen positiven Einstieg in die Saison", meinte Preussens Trainer Frank Schwager. Welche Mannschaft er auf den Platz schicken kann, da wollte er sich nicht in die Karten schauen lassen. Mit Blau-Weiß Briesen, dem nächsten Gegner im Pokal, will er sich erst danach beschäftigen.

Zwei unangenehme Aufgaben hat der FSV Bernau zu bewältigen. Zum Ligaauftakt am Sonnabend kommt einer der Meisterschaftskandidaten, der MSV Neuruppin, und im Landespokal wartet Empor Schenkenberg, die gerade erst Klosterfelde aus dem Wettbewerb geworfen haben. Auf der Meisterschaft liegt der Fokus von FSV-Trainer Tom Heidemeier, doch so ganz hat er den Pokal auch nicht aus den Augen verloren.