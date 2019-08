Radweg wird lahmgelegt

Monika Rassek

Neubrück (MOZ) Den kleinen Ort, geprägt von der Spreebrücke, die 1990 als Zugbrücke neu erbaut wurde, wissen insbesondere Naturfreunde und Wanderer zu schätzen. Aber auch Radtouristen fühlen sich in der idyllischen Gegend wohl, zumal ein Radweg – der auch Bestandteil des Oder-Spree-Radwegenetzes ist – abseits der ehemaligen Kreisstraße Neubrück mit Biegenbrück-Müllrose verbindet. Per Beschluss der Gemeindevertreter ist damit nun aber Schluss.

Wie Olaf Klempert, Bürgermeister von Rietz-Neuendorf, erklärt, wurde die Kreisstraße 6720 zur Gemeindestraße herabgestuft und genauso wie der, die Straße begleitende Radweg in das "Vermögen" der Gemeinde übergeben. Daraus ergeben sich Probleme finanzieller Natur. "Der Radweg ist generell in einem schlechten Zustand", ist in der Beschlussvorlage nachzulesen, die am 5. August im Rathaus diskutiert wurde.

In einem, von der Gemeinde beauftragten Gutachten, verweist die Gutachterin laut Beschlussentwurf auf festgestellte Mängel wie eine brüchige Oberfläche, ausgeprägte Riss- und Moosbildung sowie auf Materiallücken in der Asphaltdecke. Nach einer groben Kostenschätzung der Gutachterin, können sich die Kosten für eine grundlegende Instandsetzung des Weges auf bis zu 450 000 Euro belaufen.

Das kann die Gemeinde nicht stemmen. "Wir haben uns geweigert, die Baulast der Straße zu übernehmen und wollten, dass diese beim Landkreis bleibt", sagt Oliver Klempert. Doch das Verwaltungsgericht habe entschieden, dass die Straße nicht mehr die verkehrsrechtliche Bedeutung besitzt, die für eine Kreisstraße maßgeblich ist.

Sperren verhindern Nutzung

"Wenn die Straße nicht mehr die verkehrsrechtliche Bedeutung besitzt, dann kann davon ausgegangen werden, dass es Radfahrern zuzumuten ist, an der Gemarkungsgrenze Neubrück/Biegenbrück auf die Gemeindestraße auszuweichen", so die Argumentation des Bürgermeisters. Dem Beschlussentwurf stimmten die Gemeindevertreter einstimmig zu.

Im Ergebnis wird das Befahren des Weges – um Unfälle zu vermeiden – unterbunden. Da der Rückbau sehr teuer ist, werden Absperrungen errichtet. Die Kosten dafür belaufen sich auf geschätzte 4000 Euro.