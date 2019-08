Wirrwarr bei Straßensperrung am Kosmonauten

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) "Das ist ein einziges Wirrwarr" schimpft Anwohner Reinhard Ulrich. Vom Balkon aus kann er beobachten, was sich an der gesperrten Berliner Straße tut. "Es sind ja Schilder aufgestellt, trotzdem fahren bei jeder Ampelphase von der Kreuzung Lindenallee drei bis vier Autos in die Sackgasse und müssen hier wenden", berichtet Reinhard Ulrich. Beobachtet hat er aber auch, dass Fahrzeuge über Gehweg oder Rasen an der Baustelle vorbei fahren. "Die Ausschilderung ist nicht ausreichend, da müsste sich ein Verantwortlicher drum kümmern", beschwert er sich am MOZ-Telefon.

Die Sperrung beantragt hat die Firma Casekow Bau, die vor dem Wassersportzentrum eine Wohnsiedlung errichtet und dafür Leitungen zum ehemaligen Sportplatz verlängert. Die Sperrung, Umleitung und Beschilderung angeordnet hat die Stadt. Sie ließ Sackgassen-Schilder mit dem Hinweis "bis Berliner Straße frei" aufstellen, die sich niemandem erschlossen. Seit Mittwoch stehen nun neue Schilder , die bis zur Bebelstraße freie Fahrt versprechen. Kaum wer weiß, dass die kurze Straße zum Kanal so heißt. Ein Wegweiser für die Umleitung zu Fernzielen wie Butting oder Leipa fehlt ganz, während sich der Umgehungsverkehr an der nun viel zu kurzen Grünphase der Ampel Bahnhofstraße/Lindenallee staut. Geordnete Umleitungen sehen anders aus.