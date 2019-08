Landkreis Uckermark rettet Kita-Gesetz

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Henryk Wichmann schüttelt nur noch mit dem Kopf. Der Sozialdezernent der Uckermark ist fassungslos. Eigentlich haben alle gehofft, dass das milliardenschwere Gute-Kita-Gesetz des Bundes mehr Geld für eine bessere Qualität in die Kindereinrichtungen spült. Doch stattdessen fürchten nun Kita-Träger um ihre Einnahmen. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll es allein in Schwedt und Prenzlau um mehrere hunderttausend Euro gehen. Kleine private Einrichtungen bangen sogar um ihren Erhalt, wenn sie nicht irgendwoher einen Zuschuss bekommen.

Pauschale ist zu gering

Was ist passiert? Der Bund darf den Kreisen quasi kein Geld überweisen. Alles läuft über das Land. Also kommt das Land ins Spiel. Brandenburg hat nun entschieden, nicht nur wie bisher nur Hartz-IV-Empfänger von Kita-Beiträgen zu befreien, sondern auch Geringverdiener. Doch die gute Idee geht nach hinten los. Denn als Ausgleich wird den zuständigen Landkreisen nur noch eine Pauschale von 12,50 Euro pro Kind und Monat gezahlt, die an die Kitas weitergereicht werden. Das ist viel zu wenig. Bisher erstattete der Landkreis in solchen Fällen durchschnittlich 42 Euro. Das Defizit bleibt bei den Einrichtungen hängen.

"Hier wird eine gut gemeinte Sache schlecht umgesetzt", ärgert sich Henryk Wichmann. Denn skurrilerweise entlastet die Landesregelung die Kreishaushalte. Die Kitas müssen sich nun um einen Ausgleich bei ihren Gemeinden bemühen. Die haben nun zusätzliche Kosten. Allein in diesem und im kommenden Jahr würde die Uckermark rund 1,2 Millionen Euro sparen. "Wir können doch unsere guten Kitas nicht im Regen stehen lassen", ärgert sich Wichmann. Er weiß, welche Bemühungen freie, kommunale und private Träger in all den Jahren unternommen haben, um die Kita-Landschaft zu gestalten.

Die Uckermark-Kommunen sind durch das Gesetz überdurchschnittlich betroffen, weil allein 26 Prozent aller Kinder unter Hartz IV fallen. Für sie ergibt sich gar keine Änderung. Denn den Eltern wurden die Kita-Beiträge ohnehin erstattet.

Jetzt wollen Wichmann und sein Jugendamtsleiter Stefan Krüger die Sache retten. Der Kreis ist bereit, freiwillig die durch das Gute-Kita-Gesetz frei werdenden Mittel zur Verbesserung der Kita-Qualität in der Uckermark einzusetzen. Betroffene Einrichtungen sollen rückwirkend zum 1. August Einnahmeausfälle erstattet bekommen.

Mehr Geld für Ausbildung

Doch es herrschen großes Durcheinander und Verwirrung. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, welche Kitas betroffen sind, um wie viel Geld es sich handelt und welche Folgen sonst noch zu erwarten sind. "Im Grunde müssen wir jetzt für ungedeckte Schecks aufkommen, weil sich das Land diese Regelung ausgedacht hat", erklärt Wichmann.

Doch das Gute-Kita-Gesetz bringt auch Vorteile. So stehen mehr Mittel für Anleitungsstunden zur Ausbildung angehender Erzieher zur Verfügung. Auch bei Betreuungszeiten von durchschnittlich über acht Stunden gibt es nun mehr Geld.