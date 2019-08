Erst Beachparty, dann Beach-Yoga

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Da wurde bis zuletzt geschraubt, was das Zeug hielt, um für Teilnehmer und Zuschauer des Koyenuma-Masters im Beachpark Wriezen alles herzurichten. So mussten kurzfristig noch Flutlichtmasten erneuert werden, berichtete Ulf-Michael Stumpe, Vorsitzender des Gastgebers, dem Freizeitsportverein fürs Oderbruch, kurz TKC Wriezen. Neben den Wettkämpfen – die Qualifikationsrunden beginnen heute um 18 Uhr – gehört die Beachparty am Samstagabend ab 21 Uhr zu den Höhepunkten. Gespannt ist Ulf-Michael Stumpe aber auch auf die Premiere von "Beach-Yoga" mit Kerstin Zabel am Sonntagvormittag. "Das ist Mach-mit-Yoga", kündigte er an und ebenfalls, dass er sich auf seine erste eigene Einheit freut.

Ganz bewusst gibt es am dritten und letzten Tag des Masters auch eine Pause. "Um 13 Uhr wird das in Wriezen beliebte Entenrennen gestartet", begründete Stumpe und fügte hinzu: "Unsere Familie hat natürlich auch Enten gekauft." Nach 14 Uhr gehe das in diesem Jahr gestrafftere Programm auf den Sandplätzen aber weiter. Gegen 15 Uhr dürfte mit den ersten Finalspielen zu rechnen sein, so der TKC-Chef. Damit der Zeitplan besser als in den Vorjahren eingehalten werden kann, habe man sich bewusst für eine Verlängerung des Masters und damit den Beginn am Freitagabend entschieden.

Natürlich gebe es auch wieder eine Tombola, bei der es unter anderem ein Mini-Bike (Klapp-Fahrrad) und einen 50-Zoll-Fernseher zu gewinnen gibt. Stumpes Dank gehört in dem Zusammenhang den Firmen in der Region, "den kleinen und den großen Läden", die sich erneut einiges an tollen Gewinnen und Gutscheinen haben einfallen lassen.

Massagen und Kinderbetreuung

Wer einen gestressten Nacken oder Rücken hat, könne sich gern eine Beachmassage gönnen. Für die Verpflegung sei "Jacks BBQ", ein Foodtruck eines polnischen Partners vor Ort. Und klar, der selbst gebackene Kuchen komme wie immer von den Frauen der Seniorengymnastikgruppe. Um die Kinderbetreuung kümmern sich Elftklässlern der Johanniter-Schulen, die Spiele und andere Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten werden. Auch an einen Pool sei gedacht.