Gründer mit Leidenschaft

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Sieben Gründungsmitglieder haben am Mittwoch den Verein Innovation Campus Metropolregion Berlin-Stettin aus der Taufe gehoben. Der neue Verein agiert unter dem Kürzel "meBEST". Es ist ein Spiel mit dem Wort Bester und den Städten Berlin und Stettin. Zwischen diesen Metropolen wollen Unternehmen der Uckermark ihre Kräfte bündeln. Die Strahlkraft reicht jetzt schon über die Uckermark hinaus.

Nährboden für Neues

Der Verein will Bildung und Forschung fördern und einen Campus in Schwedt entwickeln, der wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben durchführt und junge Firmen stärkt. So soll die Region für ausgebildete junge Leute interessant gemacht und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören Manager und Präsidenten der Firmen Leipa, PCK, Butting, Verbio, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde sowie der Unternehmervereinigung Uckermark.

Mit im Boot sitzt auch die Technologieinitiative Vorpommern aus Lubmin. "Die Achse Berlin-Stettin läuft an Vorpommern vorbei. Es ist aber wichtig, dass wir in den Köpfen der Politiker die Grenzen zwischen Vorpommern und der Uckermark streichen", begründet Vorstandsvorsitzender Gerhard Seewald, warum die Technologieinitiative zu den Gründungsmitgliedern zählt. Er wolle nicht, dass die Campusidee an Vorpommern vorbeigeht. "Wir bringen uns hier ganz intensiv mit ein und wollen Arbeitsplätze in Verbindung von Industrie und Wissenschaft schaffen. Auch den nuklearen Rückbau in Lubmin können wir in die Campusarbeit einbeziehen." Die Hochschule Stralsund hat ihren Willen zur Mitarbeit ebenso bekundet. Professor Alexander Pfriem, Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer an der Hochschule Eberswalde sagt: "Ich freue mich, dass Vorpommern mit am Tisch sitzt. Die Gründungsmitglieder sind seit Jahren unsere Partner und wir unterstützen die Idee von Wissenschaft und Weiterbildung."

"Wir sehen uns nicht in Konkurrenz zu den Hochschulen, sondern wollen ein Weiterbildungsangebot schaffen, das der Industrie dient", macht Ulrich Menter deutlich. Er ist selbst Unternehmer und seit April 2018 Präsident der Unternehmervereinigung Uckermark. Die Gründungsversammlung des Campus-Vereins hat ihn zum 1. Vorsitzenden gewählt. 2. Vorsitzender ist Felix Lösch, Logistikdirektor in der Leipa-Papierfabrik. Kassenwart ist Silvia Uhliar (PCK).

"Der Verein ist ein starkes Team und wird das ambitionierte Projekt umsetzen", gibt sich Ulrich Menter zuversichtlich. Zu den ersten Aktivitäten sollen Vorlesungen mit Unternehmensbeteiligung in Schwedt gehören sowie unternehmensnahe Fortbildungsangebote. Auf der Waldsportanlage soll ein Campus gebaut werden. Engagierte Zeitschiene: In drei Jahren.