Wie bei Elektro Jahn aus Hilfskräften ausgebildete Elektriker wurden

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Das Baugewerbe floriert, Arbeit gibt es zu Hauf. Doch Facharbeiter fehlen – eine alte Leier, vor allem in Handwerksbetrieben. "Der einzige Weg für uns, Fachkräfte zu finden, ist, sie selbst auszubilden", sagt Markus Jahn, Geschäftsführer bei Elektro Jahn. Das Unternehmen aus Markendorf engagiert sich seit Jahren beispielgebend in der Nachwuchsgewinnung, verfügt über Ausbildungsräume und sogar einen Ausbildungsleiter. Elektro Jahn führt dabei nicht nur viele Schulabgänger zum Berufsabschluss – 17 Lehrlinge gibt es dort zurzeit jahrgangsübergreifend –, sondern ermöglicht über eine Qualifizierung auch ungelernten Helfern den Quereinstieg. Für Markus Jahn ist das "ein Baustein zur Selbsterhaltung unseres Unternehmens", wie er sagt.

Mehr Geld im Portemonnaie

Daniel Horn und Thomas Girbig sind zwei von insgesamt acht Mitarbeitern bei Elektro Jahn, die im Juni einen berufsbegleitenden Lehrgang zum Elektriker abgeschlossen haben. Bis dahin waren sie als Helfer angestellt. 2009 kamen beide über eine Zeitarbeitsfirma in das Unternehmen, und blieben. Über die Jahre eigneten sie sich dann auf unzähligen Baustellen viel praktisches Wissen an. "Wir haben vieles mitgemacht, ohne eigentlich genau zu wissen, was dahintersteckt. Wie fließt Strom? Was ist Spannung? Da haben viele Grundlagen gefehlt", meint Daniel Horn, 34 Jahre alt, und im ersten Berufsleben Maler und Lackierer. Seine Kollege, der gelernte Koch Thomas Girbig (33), hat die gleiche Erfahrung gemacht. "Während der Ausbildung gab es dann schon sehr viele A-ha-Erlebnisse, das hat sich wirklich gelohnt".

Doch nicht nur deshalb ergriffen beide die Chance, die sich ihnen vor eineinhalb Jahren mit einer berufsbegleitenden Ausbildung ergab. Der Facharbeiterbrief macht sich auch im Portemonnaie bemerkbar. "Wer keine abgeschlossene Elektrikerausbildung vorweisen kann, kommt eben nicht über eine gewisse Tarifgruppe hinaus", erklärt Markus Jahn. Allerdings wurde den Beschäftigten dafür einiges abverlangt. "Ich war seit 14 Jahren raus aus der Schule, und dann sitzt man plötzlich wieder auf einer Schulbank. Das war schwierig", meint Thomas Girbig. Auch Daniel Horn fiel es nicht immer leicht, sich nach langen Arbeitstagen zu motivieren. "Ohne die Unterstützung meiner Freundin wäre das nicht gegangen. Sie hat mir den Rücken frei gehalten."

Im Januar 2018 begann die Elektriker-Ausbildung, die von der Agentur für Arbeit gefördert und von der Handwerkskammer organisiert wurde. Der Unterricht fand freitags von 16 bis 21 Uhr und sonnabends von 8 bis 16 Uhr statt. Nach eineinhalb Jahren waren die Teilnehmer – darunter nicht nur die acht Mitarbeiter von Elektro Jahn – reif für die Prüfung. "Gegenüber normalen Auszubildenden haben sie den Vorteil, dass sie die praktische Erfahrung mitbringen", sagt Bärbel Schubert, die als Qualifizierungsbeauftragte bei der Arbeitsagentur den Lehrgang mit angeschoben und koordiniert hat.

Viel Engagement gefragt

"Fachkräftesicherung erfordert viel Engagement – auch von den Unternehmen selbst, die ihre Mitarbeiter freistellen", betont Rudolf Lange. Der Bereichsleiter bei der Agentur für Arbeit freut sich über Unternehmen wie Elektro Jahn, die bei der Suche nach Fachkräften auf die eigene Belegschaft setzen. Natürlich funktioniere das nicht überall so gut wie bei in dort – mit rund 125 Beschäftigten ist der Elektrobetrieb eines der größten mittelständischen Unternehmen der Stadt. Doch das neue Qualifizierungschancengesetz (siehe Infokasten) ermöglicht auch kleineren Firmen, Facharbeiter in den eigenen Reihen zu qualifizieren und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Für Markus Jahn gibt es dazu keine Alternative. Zumal gut qualifizierte Arbeitskräfte auf den Baustellen auch sicherer arbeiten. Der Geschäftsführer sagt: "Ich kann jetzt beruhigter schlafen."