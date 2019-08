Bumerang startet Video-Projekt

MOZ

Beeskow Der Verein Bumerang startet im Hüfnerhaus ein neues Medienprojekt für Kinder. "Wunsch-Traum-Leben" soll in den kommenden eineinhalb Jahren Mädchen und Jungen zwischen fünf und 13 Jahren die Möglichkeit geben, Begeisterung und Neugier an kultureller Bildung zu entwickeln. Ziel ist es, am Ende verschiedene Videobeiträge zu einem Thema zu produzieren, die zu einer Sendung zusammengefasst werden können.

Zum Rahmenprogramm des Projekts gehören Ausflüge, sportliche und künstlerische Aktionen. Das Projekt wird als offenes regelmäßiges Nachmittagsangebot im Hüfnerhaus gestaltet. Das bedeutet, dass an den Einzelprojekten immer wieder neue Kinder teilnehmen oder die Aufgaben tauschen können. Zusätzlich werden in der Projektzeit Workshops zu den Themen Recherche, Kameraführung, Schnitt und Musik stattfinden.

Eine erste Ideenwerkstatt im Rahmen des Projekts findet am kommenden Montag ab 16 Uhr mit den ersten teilnehmenden Kindern im Hüfnerhaus statt. Kooperationspartner von Bumerang sind unter anderem das SPI-Jugendteam Beeskow und die Stadtbibliothek Kupferschmiede.

Wer sich noch an dem Projekt beteiligen will oder erst einmal nähere Informationen wünscht, kann im Hüfnerhaus in der Adrianstraße 11 vorbeischauen und sich an Sonja Palfner (03366 3384290, palfner@huefnerhaus.de) oder Helene Radam (0177 6415534, helenegoetz@gmx.de)wenden.