Bisam ziehen in den Damm

Ulf Grieger

Zollbrücke (MOZ) Am Hauptoderdeich bei Zollbrücke gehen Mitarbeiter des Deichverbandes den Bisamröhren auf die Spur. Wo sich die Behausungen der zu den Wühlmäusen gehörenden Art befinden, weiß niemand so genau. Aber zunächst einmal werden die derzeit etwa 400 Eingänge zugemacht und verfestigt. Ein Versuch des Landesumweltamtes, das Nötigste zu tun. Die Bisam sind indes wegen der Ebbe in der Oder gar nicht im Damm. Möglicherweise schauen sie sich das Treiben vom Schilfgürtel aus an. Bei steigenden Wasserständen aber graben sie sich in den Deich, mit steigender Flut bis zur Krone hinauf.

Viele Begehungsscheine nötig

Enrico Mielke kennt das Verhalten der Tiere genau. Er ist der Bisamfänger des Oderbruchs. Seit Anfang Juli sind ihm die Hände gebunden. Zusammen mit dem Nutria, die an der Oder bisher noch relativ selten sind, wurde der Bisam dem Jagdrecht unterstellt. Dies mit der Folge, dass nicht mehr die vom Land bezahlten Fänger, sondern die Jagdpächter in ihren Revieren dem Schädling nachjagen dürfen. Mielke, der selbst Jäger ist, darf dort nur mit einem Begehungsschein Fallen stellen. Für Jäger ist der Bisam aber keine interessante Beute. Was er anrichtet, gilt nicht als Wildschaden. Der Fang mit Fallen ist aufwändig und teuer. Täglich müssen die Fallen, die zudem beschafft werden müssten, kontrolliert werden. "Allein im Abschnitt zwischen dem Neurüdnitzer Spitz und Güstebieser Loose sind es elf Reviere. Wenn nur ein Jäger das Begehen verweigert, ist alles andere sinnlos", erklärt Mielke. Vor allem kann er nicht verstehen, warum das Land mit der neuen Verordnung zwar 560 000 Euro für die acht Fänger im Land einsparen will, gleichzeitig aber Schäden bis hin zur Verletzung des Hochwassersicherheit des Dammes in Kauf nimmt. Für Martin Porath, Geschäftsführer des Deichverbandes Gedo steht schon jetzt fest: "Die Hochwassersicherheit des Dammes ist derzeit nicht gegeben."

Obwohl die Gänge und Höhlen sonst nur schwer auszumachen sind, kann man sie sich zwischen Güstebieser und Zelliner Loose anschauen. Dort ist der Deich von Schafen beweidet worden, die mit ihren Tritten einige Gänge zum Einsturz brachten. Diese Gänge liegen so dicht nebeneinander, dass man sich den Befall des Dammes auf 80 Kilometern hochrechnen kann. Als problematisch erweisen sich die eingebauten Biberschutzmatten. Sie täuschen eine gewisse Sicherheit vor, während sich darunter die Bisamsippe wohnlich eingerichtet hat. Der Klimawandel sorgt zudem für eine höhere Reproduktionsrate der Bisam, die bereits jetzt drei mal im Jahr sechs bis neun Junge werfen. Wobei der Frühjahrsnachwuchs im September wieder selbst werfen kann. Rund 700 Bisam hatte der Fänger bisher jährlich aus den Fallen gezogen.

Fang wichtig für die Sicherheit

Recht unverständlich ist das Brandenburger Vorgehen auch Dierk Gunkel von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Neben Bisam sind es vor allem auch Nutria, die in seinem Bundesland die Hochwasserdeiche gefährden. Von etwa 5000 im Jahre 2005 ist so die Population dort auf nunmehr 30 000 Stück explodiert. Niemand stelle dort die Notwendigkeit des Fanges in Frage. Mielke und Gunkel verweisen auf die Erfahrungen in den Niederlanden, wo der Bisamfang ebenso existentiell für die Bevölkerung ist wie im Oderbruch. Dort stehen dafür rund 33 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.