Stadt fördert Mooranwendung

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Knapp ist die Entscheidung in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung ausgefallen. Zwölf Stadtverordnete stimmten dafür, acht dagegen und zwei enthielten sich der Stimme. Die Frage, ob die Stadt öffentliches Geld in ein privates Vorhaben steckt, führte zu einer kontroversen Diskussion.

Nico Baumgärtner von der Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergruppe Inselgemeinden bezweifelte die Sinnhaftigkeit des Unterfangens, er habe sich die Räume angeschaut. 60 000 Euro fließen in drei Kellerräume, von denen zwei kein Fenster haben, nur einer sei mit Tageslicht versorgt. Den Argumenten für die Förderung könne er nicht folgen, erklärte Nico Baumgärtner, der selber eine Physiotherapiepraxis in Bad Freienwalde betreibt. "Es ist wirtschaftlicher, Frau Grap am Wochenende die Räume im Kurmittelhaus zur Verfügung zu stellen", schlug er vor. "Wir werden nicht zustimmen, weil uns die Kosten von 60 000 Euro zu hoch sind", kündigte er an.

Holger Presser von der Renta Med Verwaltungs GmbH, Eigentümerin der Schlossparkambulanz, hatte bereits im Hauptausschuss erläutert, wie es zu der Summe kommt. Neben dem Umbau der Räume mit dem Charme der siebziger Jahre seien auch die Investitionen in Brandschutz und Medien enthalten, die das Unternehmen bereits für das gesamte Gebäude ausgegeben hat. Die Renta Med investierte insgesamt 2,8 Millionen Euro in das Ärztehaus ohne jegliche öffentliche Zuschüsse und hat das Gebäude grundlegend saniert.

Das Unternehmen will nun Böden, Wände und Decken durch moderne Baustoffe ersetzen. Bei den Fliesen an der Wand der Behandlungsräume handelt es sich eigentlich um türkis- und ockerfarbene Ofenkacheln, die in der Bauzeit offenbar üppiger vorhanden waren als echte Fliesen. Lichtkonzept, Möblierung und Ausstattung sollen viel mehr Wellness-Ambiente ausstrahlen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) argumentierte, dass Astrid Grap unter hohem Aufwand seit Jahren in ihrer Praxis Bad Freienwalder Moor verwendet. Sie komme damit der Auflage des Landesfachbeirates nach, dass Moor auch außerhalb des Kurmittelhauses angewendet werden soll. "Für die Stadt ist der Zuschuss ein klassisches Element der Wirtschaftsförderung", erklärte der Bürgermeister. Astrid Grap bekommt das aufbereitete Moor von der Fachklinik. Sie muss für die Heilerde und den Transport bezahlen. Denn nach der Anwendung geht das Moor zurück an die Klinik. Von den Kassen bekommt sie pro Anwendung 8,50 Euro.

Petra Lunow (WG Insel) stellte den Antrag die Beschlussvorlage zurückzustellen, weil sie wissen wollten, wie viele Moorbehandlungen Astrid Grap tätigt und wie hoch die Zahl der Mooranwendungen von Selbstzahlern ist.

"Wir müssen froh sein, dass es eine Initiative gibt, das Moor einzusetzen", sagte Marco Büchel, Fraktionschef der Linken, der sich insgesamt für die Förderung aussprach. AfD-Fraktionsvorsitzender Lars Günther befand, dass ein privates Unternehmen seinen Keller selber ausbauen sollte. Im Verhältnis der Gesamtinvestition sei die Summe nicht so groß, also durchaus machbar.

"60 000 Euro sind viel Geld, aber die Argumente sind nachvollziehbar", sagte Evelyn Faust von der Fraktion SPD/Grüne/Kurstadt für alle. Vielleicht sei an der Summe noch etwas zu verändern.