130 Aussteller kurz vor Meldeschluss

MOZ

Bernau (MOZ) Rund 130 Aussteller haben bislang ihre Teilnahme an der 22. Bernauer Ausbildungs- und Studienbörse im Paulus-Praetorius-Gymnasium zugesagt. Die Börse findet am Freitag, 27. September, von 10 bis 14.30 Uhr statt. Die Vorbereitungen für diese Messe laufen auf Hochtouren. Weitere Anmeldungen sind nur noch in den kommenden Tagen möglich.

In diesem Jahr befinden sich unter den auf der Börse vertretenen Unternehmen, Handwerksbetrieben, Hochschulen, öffentlichen Einrichtungen und Institutionen 20 neue Aussteller. Dazu gehören das Kammergericht Berlin, die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), das Wasser- und Schifffahrtsamt, die Bahn und Selgros.

Das Besondere der Bernauer Börse ist die Kombination von Ausbildung und Studium. Rund 20 Universitäten und Hochschulen beraten über Studienmöglichkeiten. Vorträge und Seminare werden über Studienfinanzierung, Bafög, Auslandsaufenthalte, Begabtenförderung und Stipendien informieren.

Die Aussteller kommen mit etwa 400 Mitarbeitern, darunter viele Auszubildende, die von ihren Erfahrungen bei der Ausbildung berichten. Eigens für die Aussteller ist ein Teil des Parkplatzes vor dem Krankenhaus gesperrt. Die Veranstalter werben im Barnim, in Berlin und Brandenburg an weiterführenden Schulen mit 5000 Broschüren für einen Besuch der Börse.

Der Eintritt ist wie auch in den vergangenen Jahren frei. Die Homepage der BAS ist unter www.bernauer-aus­bildungs-und-studienboerse.de sowie unter www.bas-info.de zu finden. Für Rückfragen zu einer Teilnahme steht allen Interessenten noch eine Woche der Organisator Uwe Bartsch unter der E-Mail: BAS-2019@t-online.de zur Verfügung.