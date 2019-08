Baden im Luch bleibt verboten

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt will versuchen, zwischen dem Eigentümer der Kiesgrube "Schwarzes Luch" und den bisherigen Nutzern des Badestrandes beziehungsweise dem Betreiber des Bootsverleihs ein Gespräch zu vermitteln. Das ist das Ergebnis des Petitionsausschusses. Der hat sich am Mittwoch mit einer Eingabe beschäftigt, mit der Bürger fordern, dass am Schwarzen Luch die Möglichkeit besteht, zu baden.

Hintergrund der Petition ist, dass der Eigentümer des Sees teilweise einen Zaun gezogen hat und mit großen Schildern darauf hinweist, dass das Betreten des Uferbereiches und das Baden im See nicht erlaubt ist. Nicht zuletzt bei den anliegenden Kleingärtnern sorgt das für große Unruhe. Im Ausschuss wurde schnell deutlich, dass der Stadt in diesem Fall die Hände gebunden sind, sie fast keine Handhabe hat. Es habe Kontakt zu dem Eigentümer des Kiessees gegeben, wieweit eine alternative Nutzung möglich sei. Das sei abschlägig beschieden worden, sagte Thomas Kühn, erster Beigeordneter der Stadt.

See ist Dauerthema

Man habe das Thema Kiessee immer wieder auf dem Tisch, erklärte Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerservice. Man habe es mit unterschiedlichen Eigentümern zu tun. Im aktuellsten Schreiben der Sand- und Kies-Union GmbH heißt es: "Der Tagebau Vogelsang wird für die Belieferung der Deichbaustelle entlang der Oder genutzt. Es handelt sich daher um einen aktiven Tagebau, bei dem jederzeit mit Böschungsabrutschungen zu rechnen ist. Weiterhin herrschen hohe Wassertiefen mit nicht bekannten Strömungsverhältnissen und hohen Temperaturunterschieden. Aus dem Grund besteht akute Lebensgefahr."

Eine alternative Nutzung sei auch erst dann möglich, wenn der See oder Teilbereiche aus dem Bergbaurecht entlassen worden sind. Nur das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe kann, bei der Erfüllung aller Sicherheitsrichtlinien, die Freigabe zur außerbergbaulichen Nutzung erteilen und das Areal aus dem Bergbaurecht entlassen, zitierte Martina Harz aus dem Schreiben. Allerdings gilt das momentan nicht für den Kiessee. Es handele sich nach wie vor um eine Betriebsfläche, so Martina Harz. Da habe die Stadt keinen Zugriff, schon gar nicht bei dem Gefährdungspotenzial. "Solange das Gelände nicht aus dem Bergbaurecht entlassen und die Betriebsstätte aufgelöst ist, gibt es keine Handhabe", so Martina Harz.

Verkauf abgelehnt

Ein Antrag auf Entlassung, der schon einige Jahre zurückliege, sei vom Bergbauamt abschlägig beschieden worden, weil noch auf einer Teilfläche Kies abgebaut wird. Die Stadt hat derweil auch schon einmal vorgefühlt, ob der Eigentümer bereit wäre, eine Teilfläche zu verkaufen. "Es besteht kein Interesse zur Freigabe oder zum Verkauf", gab Martina Harz die Antwort wieder.

Peter Schmidt, der die Petition eingereicht und am Schwarzen Luch mehrere Jahre eine Bootsvermietung betrieben hat, erklärte, dass er vor zwölf Jahren ein Wassersportzentrum eröffnet habe und dafür auch die Genehmigung hatte. Mit dem damaligen Eigentümer hatte er einen Pachtvertrag abgeschlossen. Der sei ihm allerdings 2017 gekündigt worden.