Eberswalde hat noch Geld zu vergeben

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Der Aufruf, dass Geld zu verschenken ist, gibt es selten. Viel zu selten. In einer Mitteilung der Stadt Eberswalde wird nun genau das getan: "Eine fünfstellige Summe ist noch im Fördertopf für soziale Projekte", so Katrin Forster-König, zuständige Referentin in der Stadtverwaltung Eberswalde. Gefragt seien gute Ideen.

Die Stadt fördert mit jährlich insgesamt 19000 Euro Maßnahmen für behinderte Menschen, Senioren und Familien. Aufgerufen werden freie Kulturträger, Sportvereine, Umweltprojekte und soziale Einrichtungen Fördergeld für ihre Projekte zu beantragen. Bereits seit 2010 gibt es diese von den Stadtverordneten beschlossene Richtlinie. Allerdings haben in diesem Jahr erst wenige Vereine und Institutionen Geld abgerufen, stellt Katrin Forster-König fest.

Gefördert werden können ganz verschiedene Maßnahmen, so Forster-König. Der Phantasie seien kaum Grenzen gesetzt. So wäre etwa im Bereich Familienbildung und -Freizeit ein Krabbelkurs für Mütter mit Babys oder Hilfen für Alleinerziehende wären förderfähig. Denkbar wäre demnach auch die Förderung im Bereich der Seniorenarbeit. Spielenachmittage, Ausflüge und ähnliches kann von der Stadt finanziell unterstützt werden. So hat beispielsweise die Volkssolidarität der Ortsgruppe Sommerfelde in diesem Jahr bereits einen Zuschuss für ein Sommerfest bekommen. Auch für Projekte von behinderten Menschen und anderen benachteiligten Gruppen fallen unter den Förderungszweck. Gefördert wurde beispielsweise ein Trainingscamp für kleinwüchsige Menschen, so Forster-König.

Antrag leicht gemacht

Für Projekte für Flüchtlinge und deren Integration stehe allerdings ein eigener Fördertopf für Projekte zur Verfügung, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Die Regeln, um das Geld zu bekommen, sind dabei denkbar einfach. Für den Antrag gibt es keinen Mindest- oder Maximalbetrag. Das Projekt muss im entsprechenden Formular kurz beschrieben werden. Wichtig sei, dass zu diesem Zeitpunkt das Projekt noch nicht gestartet sei. Laut Richtlinie fällt binnen 30 Tagen eine Entscheidung, sofern es sich um einen Betrag von bis zu 2000 Euro handelt. "In der Regel ist sogar binnen zwei Wochen ein Zuwendungsbescheid verschickt", verspricht Forster-König. Vorausgesetzt, alle Voraussetzungen wurden erfüllt. So muss etwa ein Eigenanteil von zehn Prozent nachgewiesen werden.

Anträge die 2000 Euro übersteigen, müssen im Fachausschuss der Stadtverordnetenversammlung behandelt werden. Das würde aufgrund der Sitzungstermine etwas länger dauern.